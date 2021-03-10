Более 10 тысяч пациентов с COVID-19 получили помощь в центре инфекционных болезней "Вороновское"

В апреле прошлого года во время первой волны коронавирусной инфекции в столице возникла необходимость увеличить мощности по приему пациентов с COVID-19. Помимо 13 городских стационаров, перепрофилированных под работу с коронавирусом, было принято решение о строительстве нового современного центра инфекционных болезней "Вороновское". Стационар был возведен в рекордно короткие сроки - уже через 31 день после начала строительства в Вороновском приняли первых пациентов.

"За год работы здесь было пролечено более десяти тысяч пациентов с COVID-19. В настоящее время в больнице по-прежнему оказывают всю необходимую помощь больным коронавирусной инфекцией, однако в дальнейшем по мере нормализации ситуации клинический центр "Вороновское" может быть переориентирован на прием больных с любыми инфекционными заболеваниями. Богатый практический опыт и высокая квалификация медицинского персонала позволяют с уверенностью говорить о готовности справиться с любыми ситуациями", - отметил Сергей Переходов, главный врач ГКБ им. В.П. Демихова.

Как рассказал Переходов, общая мощность больницы в Вороновском предполагает размещение до 800 пациентов, при этом каждая койка могла быть трансформирована в реанимационную в течение суток. Возведение полностью оборудованной всем необходимым и при этом комфортной для пребывания пациентов и работы персонала больницы всего за 30 с небольшим дней - случай беспрецедентный не только для России, но и для других стран. Но на тот момент такое решение было весьма своевременным.

Медицинский центр представляет собой совершенно автономный комплекс. Диагностический центр, лаборатория с возможностью проведения более десяти тысяч тестов в сутки, центр санитарной обработки, патолого-анатомический комплекс и даже родовое отделение позволяют центру не зависеть от другой медицинской инфраструктуры и оказывать помощь пациентам в рамках одной клиники. Центр общей площадью 80 тысяч квадратных метров полностью соответствовала самым строгим требованиям к инфекционной больнице: для пациентов оборудованы мельцеровские боксы с индивидуальной вытяжкой, обеззараживанием воздуха и стоков, установлено новейшее диагностическое и реанимационное оборудование, а штат полностью укомплектован высококвалифицированными специалистами.

Новый инфекционный стационар вошел в состав городской клинической больницы имени В.П. Демихова. Его штат составил почти одну тысячу специалистов, среди которых 250 врачей, 500 специалистов среднего медицинского персонала, около 250 человек младшего медицинского персонала и других специалистов.