Оперштаб: Еще 1 453 пациента вылечились от коронавируса в Москве

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщает: в столице выздоровели еще 1 453 пациента после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 914 626.

В Москве выявлено 1 116 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализирован 796 человек. В столице скончался 51 пациент, у которого был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию.