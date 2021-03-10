Рязанец, грозивший взорвать дом, будет лечиться у психиатра

В Московском суде Рязани завершился процесс о ложном сообщении об акте терроризма. Телефонного террориста помимо ограничения свободы приговорили к принудительному лечению у врача-психиатра, сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Угроза взрыва многоквартирного жилого дома поступила в ЕДДС вечером 9 июня 2020 года. Звонивший мужчина заявил, что откроет газовый вентиль и взорвет гранату. Сотрудники региональных УМВД и УФСБ скоро установили, откуда был звонок, а также личность "террориста". В тот же день он был задержан.

Им оказался ранее судимый 52-летний местный житель. Свои угрозы по телефону он наговаривал, будучи пьяным.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма" (часть 1 статьи 207 УК РФ). Суд признал его виновным в ложном сообщении о готовящемся взрыве, который грозил бы гибелью людей и имущества, из хулиганских побуждений. Решением суда ему назначено три месяца ограничения свободы, а также принудительное наблюдение и лечение у психиатра.