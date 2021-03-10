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10.03.2021 18:52
Рубрика: Происшествия

В Подмосковье задержаны подозреваемые в похищении человека

Текст: Александр Степанов

В Подмосковье задержаны трое мужчин, подозреваемых в похищении человека. Как сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова, злоумышленники вечером, находясь в квартире местного жителя, проживающего в деревне Путилково, под угрозой применения предмета, схожего с пистолетом, вывели его на улицу и посадили в автомобиль. "После этого они привезли похищенного гражданина в Балашиху и, удерживая его в гостинице, требовали передать им от 300 до 500 тысяч рублей", - сказала Петрова.

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Сотрудники правоохранительных органов вышли на похитителей в результате оперативно-розыскных мероприятий. Трое подозреваемых были задержаны. Потерпевший освобожден.

Операцию по задержанию проводили сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Московской области совместно с коллегами из УМВД России по Красногорску и МУ МВД России "Балашихинское".

В регионах Происшествия Преступления Криминал Правительство МВД Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область

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