В Подмосковье задержаны подозреваемые в похищении человека

В Подмосковье задержаны трое мужчин, подозреваемых в похищении человека. Как сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова, злоумышленники вечером, находясь в квартире местного жителя, проживающего в деревне Путилково, под угрозой применения предмета, схожего с пистолетом, вывели его на улицу и посадили в автомобиль. "После этого они привезли похищенного гражданина в Балашиху и, удерживая его в гостинице, требовали передать им от 300 до 500 тысяч рублей", - сказала Петрова.

Сотрудники правоохранительных органов вышли на похитителей в результате оперативно-розыскных мероприятий. Трое подозреваемых были задержаны. Потерпевший освобожден.

Операцию по задержанию проводили сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Московской области совместно с коллегами из УМВД России по Красногорску и МУ МВД России "Балашихинское".