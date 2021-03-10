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10.03.2021 13:22
Рубрика: Происшествия

В Твери фигурантам дела об убийстве лосихи предъявили обвинение

Текст: Элина Труханова (Тверь)

В Твери троим мужчинам предъявлено обвинение в незаконной охоте и жестоком обращении с животным, сообщили в региональном СК.

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Напомним, браконьеры были арестованы после жестокого убийства беременной лосихи неподалеку от деревни Раменье Череповецкого района Вологодской области. Подозреваемые загнали животное снегоходами и добили его. Видеозапись расправы сделала женщина. Ролик появился в интернете.

По мнению следствия, два жителя Тверской области и один ярославец, не имевшие разрешения на добычу дикого животного и путевки в закрепленные охотничьи угодья, своими действиями довели животное до изнеможения и гибели.

- Согласно сведениям министерства природных ресурсов и экологии Тверской области, государству причинен вред в размере 400 тысяч рублей, - рассказали в региональном следственном управлении СК РФ.

Расследование дела по факту жестокого обращения с животным взял под личный контроль губернатор Тверской области Игорь Руденя.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Тверская область Тверь ЦФО Ярославская область

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