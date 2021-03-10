Вынесен приговор обвиняемому в насилии над полицейским на незаконной акции

К одному году колонии условно приговорен Александр Мучаев, который обвиняется в наезде на автомобиле на полицейского на незаконной акции 23 января.

Как сообщили в пресс-службе Пресненского суда, Мучаев признан виновным по части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия, в отношении представителя власти). Гособвинение ранее просило осудить Мучаева на 1,5 года лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии общего режима. Подсудимый полностью признал свою вину и попросил суд рассматривать его дело в особом порядке. Также Мучаев возместил полицейскому моральный вред в размере 100 тыс. рублей по гражданскому иску. В связи с этим суд прекратил по нему производство.

Это первый приговор суда, вынесенный по делу о нападении на полицейских на незаконной акции 23 января.