Зачем Ил-2 прикидывался немецким бомбардировщиком

80 лет назад с взлетной полосы воронежского завода № 18 (ныне ВАСО) поднялся в небо первый серийный штурмовик Ил-2. С момента получения предприятием чертежей прошло всего три месяца. За четыре года войны советская промышленность выпустила почти 36 тысяч штурмовиков, Ил-2 стал самым массовым боевым самолетом в истории и сыграл важную роль в разгроме немецких войск, особенно в переломные моменты войны - например, на Курской дуге.

Летающий танк

В 1939 году авиаконструктор Сергей Ильюшин обратился к Сталину с предложением создать самолет нового типа - штурмовик, хорошо вооруженный и защищенный от огня зенитной артиллерии. Проект у конструктора уже был, назывался он "летающий танк". Позже - и независимо от конструктора, - то же прозвище дали Ил-2 авиаторы.

Секрет штурмовика был в бронекапсуле, прикрывавшей жизненно важные узлы: кабину, двигатель, топливные баки, систему управления. Остальной самолет был деревянным - пали сколько хочешь. В горячие дни Ил-2 привозили с вылета десятки, а то и сотни пробоин в фюзеляже и крыльях. За ночь механики латали дыры и утром штурмовик был вновь готов к бою.

Пилоты Люфтваффе прозвали Ил-2 "бетонным самолетом" - очереди их пулеметов отскакивали от 5-миллиметровой брони, а 6-мм нижняя выдерживала и шрапнель зениток. У Вермахта для штурмовика было другое имя - "чума". Когда появилась разумная тактика применения и эффективные боеприпасы, Ил-2 начали творить чудеса. На Курской дуге при помощи небольших кумулятивных бомб - их сбрасывали по 48 штук зараз, - штурмовики выводили из строя по шесть-восемь танков и бронемашин с одного захода.

Плюс-минус стрелок

Главной проблемой Ил-2 была недостаточная защита от истребителей. Маневренность у тяжелого одномоторного штурмовика была, как у троллейбуса - полный горизонтальный вираж он выполнял за 27 секунд. Ради снижения веса и улучшения центровки Ильюшин убрал из серийной модели предусмотренного проектом хвостового стрелка, но опыт первых же месяцев войны доказал его необходимость. Не дожидаясь конструктора, летчики сами вырезали за кабиной дыру в фюзеляже и подручными средствами устанавливали туда пулемет.

Воздушными стрелками становились механики и мастера по вооружению. Летали они стоя, а по возвращении латали пробоины и готовили самолет к новой работе. Смертность была очень высокой - по восемь стрелков на одного пилота. Нелегко приходилось и летчикам. Нехватка истребителей в начале войны была отчаянной, штурмовики летали без прикрытия и гибли сотнями. За 30 боевых вылетов пилоту Ил-2 присваивали звание Героя Советского Союза.

В 1942 году на фронт пошли двухместные штурмовики, затем появились истребители для их охраны, а к 44-му преимущество в воздухе перешло к советской армии. И пилоты Ил-2 перестали брать стрелков для улучшения маневренности и экономии топлива. Но не всегда - именно огнем хвостового стрелка в феврале 45-го над Латвией был убит один из лучших асов Люфтваффе Отто Киттель, специализировавшийся на охоте за штурмовиками.

Вот так "Штука"

Ил-2 стал первым многоцелевым самолетом. Пока истребители сопровождения дрались с "мессершмиттами", штурмовики обрабатывали пушками и бомбами цели на земле, а затем переключались на немецкие бомбардировщики. Отменные 23-миллиметровые пушки Ил-2 зажигали "дорнье", "хейнкели" и "юнкерсы" с одной очереди.

Кстати о "юнкерсах". С выпущенными шасси советский штурмовик приобретал сходство с немецким пикирующим бомбардировщиком U-87 Stuka. Пилоты Ил-2 пользовались этим и пристраивались к "штукам", чтобы преодолеть зону действия вражеской ПВО. Прием назывался "обуть лапти" - за форму обтекателей неубираемых шасси U-87 прозвали "лаптежниками".