Замглавы смоленской таможни арестована по обвинению в коррупции

Уголовное дело о взятке в особо крупном размере расследуют в Смоленской области. Фигуранты - заместитель начальника региональной таможни и гендиректор коммерческой организации.

По версии следствия, сотрудница таможни в 2019-2020 годах получила от бизнесмена материальное поощрение на общую сумму не менее двух миллионов рублей - за покровительство и помощь в оформлении импортных товаров.

"Так, коммерсант организовал и оплатил строительные и ремонтные работы жилого дома, в котором проживает замначальника таможни, а также приобрел и установил в указанный коттедж бытовую технику, - полагают в следственном управлении СК по региону. - Коррупционное преступление выявлено сотрудниками УФСБ России по Смоленской области".

Теперь таможенницу обвиняют в получении взятки, а бизнесмена - в ее даче (соответственно по части 6 статьи 290 и части 5 статьи 291 УК РФ).

Сегодня по ходатайству следствия суд избрал в отношении обоих фигурантов меру пресечения в виде заключения под стражу, сообщили в пресс-службе смоленского управления СК.