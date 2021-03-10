Главврача приамурской поликлиники обвинили во взяточничестве

В отношении главного врача одной из поликлиник города Завитинска (Амурская область) возбуждено уголовное дело. Его подозревают в мелком взяточничестве (часть 1 статьи 291.2 УК РФ).

По версии следствия, он помогал "беспрепятственно проходить обязательный периодический медицинский осмотр сотрудникам одной из организаций". За это брал не больше десяти тысяч рублей с человека.

"Дознавателям Белогорского линейного отдела удалось установить пять фактов взяточничества - их может быть и больше", - сообщает пресс-служба Забайкальского линейного управления МВД России на транспорте.

Расследование уголовного дела продолжается.