"Мосфильм" снимет кино во Владивостоке

В Приморье приехали сотрудники киностудии "Мосфильм", которые с 15 марта начнут снимать кино во Владивостоке. Полнометражная остросюжетная картина получила рабочее название "Владивосток", сообщает пресс-служба администрации Приморья.

Подробности сюжета не раскрываются, но, как говорят создатели картины, кино будет о проблемах современности, любви, предательстве, ответственности за свои поступки.

Сценарий написал Алексей Бузин, известный любителям по фильмам "Решение о ликвидации" и "Анна Каренина. История Вронского". Режиссером-постановщиком выступил Антон Борматов, ранее работавший над кинолентами "Чужая", "Околофутбола", сериалами "Ольга" и "Подкидыш". Главные роли сыграют молодые артисты Андрей Грызлов и Анастасия Талызина.

"По моему мнению, они составляют хороший, если можно так выразиться, "тандем", подходят друг другу в рамках тех задач, которые я ставлю перед ними как режиссер. Анастасию мы утвердили раньше, исполнителя главной мужской роли было найти труднее. Персонаж неоднозначный. С одной стороны, это должен быть парень из глубинки, провинциального городка. С другой - хотелось, чтобы он был симпатичным. Но без такой московской или петербуржской красоты "мужчин большого города". Чтобы не было излишней "богемности", интеллигентности. На поиски "золотой середины" пришлось потратить немало времени", - рассказал режиссер картины Антон Борматов.

Художник картины Владислав Жоров говорит, что ему хочется показать виды города - узнаваемые, знаковые места, которых немало.

"Например, потрясающий Золотой мост, который по праву является одной из главных достопримечательностей города, или так называемый "Белый шар" - бывший радиопрозрачный геодезический купол для радара ПВО, а теперь арт-объект. Ну и ряд других интересных мест. Старый район - местные жители называют его "Миллионка". Это такой стихийно возникший в конце XIX - первой половине XX века "китайский квартал". Очень атмосферное место - старые здания, узкие улочки, лестницы, проходы, своего рода "маленький Шанхай". Там у нас будет сниматься сцена погони. Ну, и конечно, порт, корабли, море!" - приводятся его слова в сообщении.

Большую часть картины снимут именно в Приморье, оставшиеся сцены - в павильонах "Мосфильма". Во Владивостоке съемочная группа будет работать до конца апреля.

Премьера фильма состоится осенью 2021 года.

В последние годы Владивосток и Приморье не раз становились съемочной площадкой. В 2016 году здесь снимали картину "На районе" с Данилой Козловским. В 2015 - эпизоды комедии "Напарник". В ней одну из ролей сыграл Сергей Гармаш. В том же 2015-м в регионе шли съемки детективного телесериала "Международное расследование" для центрального канала Китая ССТV6.