На Камчатку придет снежный циклон с сильным ветром

В Камчатском крае 11-12 марта ожидаются снегопад и сильный ветер, которые принесет тихоокеанский циклон.

В четверг непогода окажет влияние на Петропавловск-Камчатский и Вилючинск, Усть-Большерецкий, Елизовский, Быстринский, Мильковский и Усть-Камчатский районы. В пятницу циклон распространится еще на четыре территории.

По данным краевого ГУ МЧС, скорость ветра достигнет 20 метров в секунду, а на побережье до 30 метров.

Спасатели прогнозируют гололед, снежные переметы и ограничение видимости на трассах.