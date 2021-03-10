Путин оценил реализацию Концепции демографической политики Дальнего Востока

Президент Владимир Путин поручил кабинету министров проанализировать, почему не получилось достигнуть ряда важнейших показателей Концепции демографической политики Дальнего Востока на период до 2025 года.

"Нам никогда нельзя забывать того, о чем мы договаривались ранее, нельзя забывать о тех задачах, которые мы ставили перед собой, и нужно исходить из того, что сделано", - указал глава государства на совещании с членами правительства, комментируя работу на дальневосточном направлении.

Сделано немало, признал он, но в то же время необходимо объективно все оценивать и понимать, какие действия приносят результат, а какие нет, понимать, почему это происходит, делать соответствующие выводы. "Не просто строить планов громадье, не понимая, что происходит в реальной жизни", - добавил Путин.

Он напомнил о действующей с 2017 года Концепции демографической политики Дальнего Востока и некоторых положениях, записанных там. "О стабилизации численности населения. Ну, в целом более или менее. О повышении суммарного коэффициента рождаемости. Здесь поскромнее", - оценил он некоторые результаты.

- В этой связи необходимо подвести итоги реализации первого этапа реализации концепции с анализом причин недостижения установленных показателей по тем важнейшим направлениям, о которых я сейчас только что сказал, и актуализировать мероприятия и целевые показатели второго этапа реализации концепции на 2021-2025 годы, - распорядился Владимир Путин.