В ДФО поехали молодые специалисты

Впервые за многие годы на Дальний Востоке поехали молодые специалисты, сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

"Что особенно важно, впервые за многие годы зафиксирован положительный приток молодых специалистов в возрастной категории от 20 до 24 лет", - сказал министр в ходе совещания президента России Владимира Путина с членами правительства России.

Как пояснил министр, рост промышленного производства на Дальнем Востоке был в два раза выше среднероссийского. Если в среднем по стране этот рост составлял 12%, в ДФО - 24%.

Кроме того, улучшился инвестиционный климат. В 10 из 11 субъектов ДФО отмечен рост в рейтинге Агентства стратегических инициатив, а 4 региона в 2020 году попали в топ-30 рейтинга. Три года назад в рейтинге не было ни одного субъекта.

С 2015 года в территориях опережающего развития и "Свободном порту Владивосток" начали работать 2,7 тысячи новых предприятий. Они вложили в регион почти 1,5 трлн рублей.

Для развития Дальнего Востока Чекунков предложил распространить режим Территорий Опережающего Развития на проекты комплексной жилищной застройки объемом от 200 тысяч квадратных метров и предусмотреть меры поддержки по созданию коммунальной и социальной инфраструктуры.

В сельском хозяйстве Дальнего Востока министр предложил объявить мораторий на 10 лет, либо ввести компенсационные механизмы на экспортные пошлины на масличные культуры с Дальнего Востока. Внутренний рынок потребления сои и рапса в ДФО незначительный, везти продукцию для переработки через всю страну - неэффективно. Можно провести эксперимент по продаже таких культур через товарную биржу.

Кроме того, на Дальнем Востоке можно создать целевой фонд для развития экологического туризма. В качестве источника финансирования фонда Чекунков предложил рассмотреть целевой сбор на погрузку угля в портах ДФО в размере, например, 25 рублей за тонну.