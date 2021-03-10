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10.03.2021 19:27
Рубрика: Экономика

В ДФО поехали молодые специалисты

Текст: Евгений Гайва
Впервые за многие годы на Дальний Востоке поехали молодые специалисты, сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

"Что особенно важно, впервые за многие годы зафиксирован положительный приток молодых специалистов в возрастной категории от 20 до 24 лет", - сказал министр в ходе совещания президента России Владимира Путина с членами правительства России.

Как пояснил министр, рост промышленного производства на Дальнем Востоке был в два раза выше среднероссийского. Если в среднем по стране этот рост составлял 12%, в ДФО - 24%.

Кроме того, улучшился инвестиционный климат. В 10 из 11 субъектов ДФО отмечен рост в рейтинге Агентства стратегических инициатив, а 4 региона в 2020 году попали в топ-30 рейтинга. Три года назад в рейтинге не было ни одного субъекта.

С 2015 года в территориях опережающего развития и "Свободном порту Владивосток" начали работать 2,7 тысячи новых предприятий. Они вложили в регион почти 1,5 трлн рублей.

Фото: iStock
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Для развития Дальнего Востока Чекунков предложил распространить режим Территорий Опережающего Развития на проекты комплексной жилищной застройки объемом от 200 тысяч квадратных метров и предусмотреть меры поддержки по созданию коммунальной и социальной инфраструктуры.

В сельском хозяйстве Дальнего Востока министр предложил объявить мораторий на 10 лет, либо ввести компенсационные механизмы на экспортные пошлины на масличные культуры с Дальнего Востока. Внутренний рынок потребления сои и рапса в ДФО незначительный, везти продукцию для переработки через всю страну - неэффективно. Можно провести эксперимент по продаже таких культур через товарную биржу.

Кроме того, на Дальнем Востоке можно создать целевой фонд для развития экологического туризма. В качестве источника финансирования фонда Чекунков предложил рассмотреть целевой сбор на погрузку угля в портах ДФО в размере, например, 25 рублей за тонну.

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