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10.03.2021 04:59
Рубрика: Культура

В парке Якутска появился корабль из "Звездный войн"

Текст: Артем Красиков

В Якутии построили макет космического корабля из сериала "Мандалорец", входящего во вселенную "Звездных войн".

Фото: KinoPoisk
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Корабль установили в парке "Урдэл" Якутска. Его длина составила 14 метров, а ширина 10 метров. Габариты энтузиасты рассчитали по фотографиям из интернета, рассказал ТАСС автор проекта Айаал Федоров.

"На создание ушло около 50 листов ДВП. Для удобства транспортировки объект полностью разбирается, крылья и двигатели снимаются. На внешней стороне корабля светятся подфарники, двигатели, а в кабине пилота - панели", - говорится в сообщении.

Новая достопримечательность Якутска будет под охраной, однако каждый сможет сфотографироваться около корабля. Уже запланированы съемки фанатских видео.

В регионах Культура Кино и ТВ Мировое кино Культура Арт Архитектура Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Якутия Якутск

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