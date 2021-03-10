В парке Якутска появился корабль из "Звездный войн"

В Якутии построили макет космического корабля из сериала "Мандалорец", входящего во вселенную "Звездных войн".

Корабль установили в парке "Урдэл" Якутска. Его длина составила 14 метров, а ширина 10 метров. Габариты энтузиасты рассчитали по фотографиям из интернета, рассказал ТАСС автор проекта Айаал Федоров.

"На создание ушло около 50 листов ДВП. Для удобства транспортировки объект полностью разбирается, крылья и двигатели снимаются. На внешней стороне корабля светятся подфарники, двигатели, а в кабине пилота - панели", - говорится в сообщении.

Новая достопримечательность Якутска будет под охраной, однако каждый сможет сфотографироваться около корабля. Уже запланированы съемки фанатских видео.