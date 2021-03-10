В Приморье возбудили дело по факту гибели семьи из 5 человек

По факту гибели семьи - двоих взрослых и троих детей в провалившемся под лед автомобиле, возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности", сообщает "Интерфакс" со ссылкой на старшего помощника руководителя следственного управления СКР по Приморскому краю Аврору Римскую.

Трагедия произошла 8 марта, когда семейная пара с детьми на машине отправились из Уссурийска на рыбалку в Надеждинский район. Вечером они перестали выходить на связь, были организованы поиски.

9 марта на берегу реки Суйфун в Надеждинском районе возле полыньи нашли тело женщины. В тот же день со дна реки достали тела троих детей 2013, 2006, 2007 года рождения. Тело главы семейства пока не обнаружили.

Как отмечает СК, по предварительным данным водитель решил сократить путь и выехал на лед, который не выдержал ее веса. В результате автомобиль ушел под воду вместе с людьми.