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10.03.2021 08:00

Минстрой Башкирии прокомментировал дело о недостроенном детсаде

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)

Недостроенный детский сад в Демском районе Уфы, на возведение которого в рамках нацпроекта "Демография" было выделено 227 миллионов рублей, будет сдан весной 2021 года. Об этом заявили в пресс-службе Министерства строительства и архитектуры Башкирии.

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В официальном комментарии ведомства сообщается, что госконтракт на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ, а также поставку оборудования для детского сада на 260 мест в микрорайоне "Дема-6" был заключен управлением капитального строительства РБ с управлением строительства № 3 ФСИН России в 2018 году. Это было сделано в соответствии с пунктом 11 частью 1 статьей 93 "Осуществление закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)" Федерального Закона 44-ФЗ.

Стройка началась в декабре 2018 года. В 2019 году основные строительно-монтажные работы на объекте были выполнены, а управление капстроительства РБ оплатило фактически выполненные работы. Однако в мае 2020 года после технического запуска детского сада, эксперты выявили недочеты в работах. И начался процесс по их устранению.

- Сейчас пуско-наладочные работы завершены, прошла комплексная проверка всех систем и ведется работа по внесению изменений в проектную документацию для приведения ее в соответствие с исполнительной документацией, - подчеркнули в минстрое Башкирии.

Напомним, ранее прокуратура Башкирии сообщила о возбуждении уголовного дела по статье "Злоупотребление должностными полномочиям" в связи с тем, что детский сад в Демском районе по документам был сдан в 2019 году, но до сих пор не эксплуатируется.

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