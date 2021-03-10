Осужденного из пермской колонии обвинили в призывах к терроризму

Отбывающего наказание в одной из исправительных колоний Прикамья гражданина Таджикистана обвиняют в совершении преступления, предусмотренного частью 1, статьи № 205.2 УК РФ "Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности".

Как пояснили в УФСБ России по Пермскому краю, следствием было установлено, что мужчина призывал заключенных колонии после освобождения участвовать в боевых действиях на стороне международных террористических организаций, а также распространял идеи насилия по мотивам религиозной ненависти и вражды.

В прошлом году за распространение идеологии запрещенной в России международной террористической организации обвиняемый был приговорен военным судом Екатеринбурга к трем годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.