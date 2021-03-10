В Башкирии водителя задержали за ДТП с двумя жертвами

В Башкирии возбудили уголовное дело по факту аварии в Уфимском районе, в результате которой 9 марта погибли два человека. Водителя грузового автомобиля задержали и доставили в отдел полиции, сообщили в пресс-службе МВД по республике.

По данным ведомства, 42-летний житель Дагестана управлял автомобилем КамАЗ-53212 с прицепом и двигался со стороны Самары в Челябинск. В какой-то момент мужчина не справился с управлением и совершил столкновение с попутным автомобилем Mitsubishi Lancer, за рулем которого находился 60-летний житель Авдона. После этого они столкнулись с фурой под управлением 47-летнего водителя, и легковой автомобиль полностью зажало между большегрузами. Водитель и 58-летняя пассажирка Mitsubishi Lancer скончались на месте происшествия.

Уголовное дело возбуждено по статье "Нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц".