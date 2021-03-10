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10.03.2021 17:55
Рубрика: Власть

В Прикамье отменят самоизоляцию для граждан старше 65 лет

Текст: Константин Бахарев

Пермские власти решили отменить режим самоизоляции для граждан старше 65 лет. Об этом сообщили в администрации губернатора.

В Эстонии с 11 марта вводится жесткий карантин сроком на месяц

Это ограничение будет снято с первого апреля. До этого времени самоизоляция обязательна.

Кроме того, в Пермском крае отменен обязательный карантин для иностранных студентов. Сейчас они обязаны будут предъявить два исследования на ПЦР, естественно, отрицательные. Карантин сроком на две недели сохраняется только для иностранных граждан и лиц без гражданства, приезжающих в Прикамье на работу.

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