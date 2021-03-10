Для бюджета Пермского края наступивший год не обещает быть легким. Тем не менее жителям двух районов краевой столицы: Орджоникидзевского и Мотовилихинского - он может принести изменения, которых ждали годами. Об этом рассказывает депутат регионального Законодательного собрания Алексей Антипов.

Алексей Алексеевич, в ЗС вы представляете интересы жителей двух отдаленных районов города. Наверное, вопросы, решение которых требует участия депутата, имеют свои особенности?

Алексей Антипов: Оба района находятся на значительном удалении от центра и имеют большую протяженность. К тому же в последние годы они быстро застраиваются, а значит, число жителей стремительно растет.

В связи с этим здесь обострились очень многие социальные проблемы. Снять их - непростая задача. Особенно учитывая, что некоторые и раньше толком не решались.

Имею в виду в первую очередь вопросы транспортной доступности, а также доступности услуг здравоохранения. Сюда же относится и благоустройство: освещение улиц, содержание дорог, газификация отдельных микрорайонов, работа коммунальных служб. Кроме того, в нынешнем году обострился вопрос занятости населения. В том числе из-за оптимизации численности сотрудников крупнейшего предприятия "Мотовилихинские заводы". Я вникаю во все эти вопросы, и совместно с избирателями мы стараемся их решить.

Один из самых острых вопросов для жителей Мотовилихи - доступность медицинской помощи?

Алексей Антипов: Да, тем, кто проживает на территории от Рабочего поселка в сторону Орджоникидзевского района, бывает сложно получить поликлиническую помощь. Особенно взрослому населению. Поликлиника N 7, что на улице Крупской, территориально находится достаточно далеко, к тому же перегружена. Впрочем, как и детская больница на Грачева, здание которой построено еще в 1927 году. Но в других микрорайонах нет и этого. Например, в микрорайоне Запруд, на Висиме, на Вышке-2.

Мне с командой пришлось серьезно подумать об изменении ситуации. Первый проект в сфере здравоохранения касался самых отдаленных микрорайонов: Запруда, Вишневого и Центральной Усадьбы. Мы долго и тщательно искали помещения, где могли бы разместиться лечебные учреждения, плотно работали с министерством здравоохранения Пермского края. В результате все же нашли, и в конце 2020 года краевое министерство имущества выкупило здание на Лядовской, 125, которое удобно расположено возле остановки общественного транспорта.

Несмотря на то что площади не очень большие, там есть возможность разместить детскую и взрослую поликлиники. Сейчас моя задача - способствовать тому, чтобы как можно быстрее наполнить помещения необходимым оборудованием и прежде всего укомплектовать штат врачей. Это тоже непростая задача - в Пермском крае достаточно серьезный дефицит медицинских работников.

В других микрорайонах вы тоже нашли варианты решения данной проблемы?

Алексей Антипов: В других микрорайонах нет подходящих для размещения медицинских учреждений зданий, поэтому приходится искать иные варианты. Скажем, на Вышке-2 поликлиника находится в здании 1950 года постройки, расположена при этом в цокольном этаже, с узкими коридорами, где даже негде поставить коляску. Значит, нужно строить новое здание. Но, несмотря на размеры микрорайона, оказалось сложно найти место для строительства - здесь непростая геология. Сейчас рассматривается вопрос возведения нового здания недалеко от поликлиники МСЧ N 140. Поскольку участок находится на землях федерального подчинения, вопрос пришлось согласовывать в Москве. Там готовы передать в краевую собственность участок, где мы сможем построить поликлинику по типовому проекту на 350 взрослых и 150 детских посещений в день. Задача - в текущем году "завести" строительство поликлиники на Вышке-2 в региональную инвестиционную программу.

Третий большой проект, которым я занимался в прошлом году, - поликлиника на Висиме. Это район с очень плохой транспортной доступностью. Знаю не понаслышке, сам там жил. Здесь мне очень помогла руководитель ТСЖ Венера Преснякова. Она нашла два участка земли, которые мы в конце года обследовали вместе с руководством министерства здравоохранения и директором управления капитального строительства. Думаю, со временем вопрос доступности медпомощи для жителей Висима тоже будет решен.

Судя по вашим словам, избиратели достаточно активно обращаются к вам за помощью?

Алексей Антипов: Да, и я этому рад. Кто, кроме них, лучше знает о проблемах? Благодаря неравнодушным пермякам районы становятся более благоустроенными. Вместе с активным жителем Мотовилихи Алексеем Дурыгиным мы смогли превратить одну из самых аварийно опасных улиц - Лядовскую - в относительно безопасную для пешеходов. Там сделано освещение, появились остановочные комплексы. Пусть и не везде, но мы будем и дальше над этим работать. И если бы таких общественников стало больше, было бы еще лучше. С их подачи мне легче решать насущные вопросы. Как, например, произошло с организацией вывоза ТБО на улице Молдавской.

Кстати, у нас замечательные отношения с профсоюзными организациями предприятий в этих районах. И с ветеранами тоже. Недавно мы совместно с ветеранской организацией "Мотовилихинских заводов" вплотную занялись вопросом сохранения музея пермской артиллерии, чтобы не потерялись уникальные экспонаты в связи с процессами реорганизации на предприятии. Мы довели проблему до сведения министерства культуры и губернатора края и ждем окончательного решения о том, чтобы музей перешел в собственность региона.

Приступили к решению вопроса передачи в муниципальную собственность и Дворца культуры имени Ленина. Здесь немало сложностей, но на нашей последней встрече министр культуры края четко дал понять, что дворец останется именно культурным объектом.

Сейчас на повестке дня проблема снижения безработицы и в этих районах, и в целом по краю. Будем искать решение. Я вообще не сомневаюсь, что намеченные планы будут реализованы, если взяться за них всем вместе. На это нужно только время.

Одной из первых проблем отдаленных районов вы назвали транспортную доступность. Знаю, что началась реализация давнего проекта строительства дороги в этом направлении. Как сейчас обстоят дела?

Алексей Антипов: Пока проблема транспортной доступности Мотовилихи и Орджоникидзевского района остается острой. Но с момента моего избрания в депутаты ЗС мы совместно с моим коллегой Владимиром Шатровым постоянно работаем над этим вопросом, продвигая проект ТР-53. Он был разработан еще в 80-е годы прошлого века. Если честно, никто не верил в его реализацию, потому что он очень сложный, включает несколько тоннелей и переходов. К тому же, несмотря на сравнительно небольшую протяженность - девять километров, достаточно дорогой.

В 2019 году был заключен договор на разработку проекта автодороги ТР-53 с проектным институтом из Санкт-Петербурга. Сейчас документация полностью готова и проходит госэкспертизу. В первом квартале 2021 года процедура должна быть завершена, начнется строительство. В региональном бюджете деньги на это заложены.

Дорога пройдет параллельно Соликамскому тракту с выходом на него и на первом этапе дойдет до Висима. Проект очень важен и для жителей этих районов, и для города в целом. Кстати, в настоящее время в органах власти рассматривается возможность реконструкции и расширения Соликамского тракта. В начале нынешнего года у меня состоялась встреча с министром транспорта Пермского края Андреем Алякринским, мы обсудили проблемы и предложения, поступившие от моих избирателей.