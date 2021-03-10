АО "Транснефть - Западная Сибирь" пополнило парк специальной техники

В филиалы АО "Транснефть - Западная Сибирь" поступили новые автомобильные лаборатории электрохимзащиты и автотопливозаправщики отечественного производства.

Передвижные лаборатории предназначены для проведения в полевых условиях диагностики состояния электрохимической защиты магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов (МН и МНПП), выявления коррозионных процессов МН и МНПП, регулирования параметров работы и выполнения необходимого ремонта оборудования, систем и средств электрохимзащиты.

Передвижные лаборатории установлены на шасси автомобиля повышенной проходимости УРАЛ, что позволяет выполнять необходимые работы в любых труднодоступных районах прохождения трасс МН и МНПП. В автолабораториях расположены бытовая (спальные места), а также рабочая зоны, в которых предусмотрены места для хранения переносных приборов, инструментов, вспомогательного оборудования, средств бытового назначения. В конструкции автолаборатории использованы износостойкие и ударопрочные материалы. Для обеспечения электроэнергией предусмотрено наличие генератора. Автолаборатории электрохимзащиты будут эксплуатироваться в Омском и Ишимском районных нефтепроводных управлениях (РНУ).

Также в Омское и Новосибирское РНУ поступили новые автотопливозаправщики на базе полноприводного шасси. Они предназначены для перевозки и заправки автомобильной и специальной техники различными видами автомобильного топлива. Их использование дает возможность своевременно закрывать потребности в снабжении топливом транспортных средств предприятия, которые задействованы при проведении плановых работ или работ по строительству и реконструкции МН и МНПП.

Обновление парка специальной автотехники предприятия является важным фактором в поддержании надежной эксплуатационной безопасности производственной инфраструктуры АО "Транснефть - Западная Сибирь". Современная спецтехника позволяет выполнять поставленные задачи по обслуживанию, диагностике, ремонту производственных объектов акционерного общества с целью обеспечения бесперебойной транспортировки нефти и нефтепродуктов.

Материал подготовлен пресс-службой АО "Транснефть - Западная Сибирь"