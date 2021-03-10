Красноярских чиновников заподозрили в халатности из-за жилья для сирот

СК по Красноярскому краю и Республике Хакасия объявил, что после рассмотрения материалов доследственной проверки, проведенной по поручению Александра Бастрыкина, возбуждено уголовное дело. Оно о халатности чиновников администрации Первоманского сельсовета Манского района Красноярского края.

Как объяснили корреспонденту "РГ" в ведомстве, с 2006 года должностные лица администрации Первоманского сельсовета не приняли мер к обеспечению сохранности квартиры в поселке Первоманске, принадлежащей на правах собственности троим детям-сиротам до момента достижения ими совершеннолетия. Уточним, если государство берет на себя обязанности воспитывать, кормить и учить детей, то местные чиновники по закону должны сохранить их жилье, пока те не закончат школу и выйдут во взрослую жизнь.

В СК сказали, что пока дети были в интернате, их деревенское жилье пришло в полную негодность и жить в нем невозможно.

- В настоящее время проводится комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления и изобличение лиц, причастных к его совершению,- подчеркнули в Следственном комитете.