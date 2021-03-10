В Кузбассе ликвидировали нарколабораторию по производству мефедрона

Полицейские обнаружили крупную лабораторию по производству наркотиков на территории Заводского района города Кемерово.

Подпольный цех был организован в гаражном боксе. Произведенные здесь наркотики сбывались через собственный интернет-магазин. В гараже хранилось более 3 килограммов мефедрона, 7 килограммов марихуаны и различные химические вещества.

Оперативники задержали организатора производства и трех его подельников.

- В настоящее время всем подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В ходе обысков у задержанных были изъяты компьютерная техника, средства связи и упаковочный материал для запрещенного товара.

Расследование уголовного дела продолжается.