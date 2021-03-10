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Рубрика: Происшествия

В Норильске суд освободил одного из фигурантов дела о сходе лавины

Текст: Надежда Столярчук

Норильский городской суд отпустил из-под домашнего ареста одного из фигурантов уголовного дела о сходе лавины на базе "Гора Отдельная". Речь идет об оперативном дежурном Единой дежурно-диспетчерской службы города Игоре Вакуленко, задержанном ранее в рамках уголовного дела, сообщили в красноярском краевом суде.

Фото: Денис Кожевников/ТАСС
Чиновник администрации Норильска задержан по делу о сходе лавины

- Суд отказал следствию в удовлетворении ходатайства о продлении срока домашнего ареста в отношении Игоря Вакуленко, он освобожден, - прокомментировали в краевом суде.

Напомним, трагедия произошла 8 января: из-за схода лавины погибли трое отдыхающих на базе людей - семейная пара и ребенок полутора лет. Еще одному члену семьи, 14-летнему подростку, удалось выжить, однако он был госпитализирован с тяжелыми травмами.

В ходе расследования ЧП были возбуждены уголовные дела о халатности и несоответствующем оказании услуг, повлекшем гибель нескольких человек. Фигурантами дел являются трое дежурных ЕДДС, их начальник и два чиновника администрации Норильска.

По версии следствия, краевое МЧС заранее разослало сводки с предупреждением, что в районе Норильска возможен сход лавин. Но дежурные и их руководители не предприняли никаких шагов, чтобы обезопасить отдыхающих и не проинформировали население о возможной угрозе.

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