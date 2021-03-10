80 лет назад Архангельск принял первый союзный конвой

80 лет назад, в августе 1941 года Архангельск принял первый союзный конвой с кодовым названием "Дервиш". После него еще сотни союзных кораблей и судов из Америки и Великобритании пришли на север под обстрелом немецких самолетов и доставили так необходимые стране грузы по программе ленд-лиз.

Особую лепту в эту героическую страницу истории войны внесли Молотовский порт и завод № 402, сейчас это Севмаш, сообщила пресс-служба предприятия. Порт начали сооружать в конце 1941 года на территории и акватории, принадлежавших заводу.

Работы по устройству причалов длиной около 370 метров в разрыве между существовавшими заводскими начались в условиях суровой зимы. Все конструкции были деревянными. Особую трудность представляла забивка свайного основания. 26 ноября Молотовский порт принял первое судно союзников. Им стал британский танкер "Сан-Амброзио" из каравана РQ-3.

Но порт продолжали строить. Весной и летом 1942 года темп работ еще более усилился и к ноябрю Молотовский порт обладал сплошным причалом общей протяженностью 858 метров. Всего было забито 5372 сосновых свай. Одновременно вели работы по углублению морского канала и подходов к причалам. К концу 1943 - началу 1944 года строительные работы закончили.

Завод № 402 оказывал Молотовскому порту существенную помощь и поддержку. Но главной задачей завода оставалось обеспечение межрейсовым ремонтом иностранных судов во время стоянки их в порту.

За войну завод № 402 отремонтировал 139 кораблей и судов общим водоизмещением около 850 тысяч тонн и превратился в крупнейшую судоремонтную базу флота на Севере.

Конкретный объем англо-американских военных поставок в СССР был определен на Московской конференции представителей трех держав 29 сентября - 1 октября 1941 года. Московский протокол предусматривал отправку в Советский Союз в течение ближайших девяти месяцев 3600 самолетов, 4500 танков, 12700 пушек, сотни тысяч тонн различного оборудования, сырья, продовольствия, материалов. 7 ноября 1941 года Франклин Рузвельт объявил о распространении на СССР закона о ленд-лизе, предусматривавшего предоставление взаймы или в аренду военной помощи любой стране, "оборона которой жизненно важна для безопасности США".