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10.03.2021 16:16
Рубрика: Экономика

Стало известно, где зимой отдыхали россияне

Текст: Вера Черенева

Минувшей зимой россияне активно путешествовали внутри страны. На внутренние перелеты пришлось 96 процентов от всего авиатрафика, в то время как год назад этот показатель составлял 81 процент, к такому выводу пришли аналитики сервиса OneTwoTrip, проанализировав зимние поездки россиян.

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
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Самым популярным направлением традиционно остается Москва. На столицу пришлось 32 процента от всех проданных авиабилетов. Относительно прошлого года число перелетов в Москву выросло на 20 процентов, а цена авиабилета снизилась с 6200 до 5300 рублей.

Каждый десятый пассажир минувшей зимой летал в Петербург, трафик относительно прошлой зимы вырос на 30 процентов.

На третьей строчке рейтинга Сочи, на этот город пришлось чуть более пяти процентов от всех проданных зимой авиабилетов. Примечательно, что год назад Сочи вообще не фигурировал в десятке самых популярных направлений.

Охотно туристы летали в Краснодар, правда, несмотря на четвертую строчку в рейтинге, число перелетов в этом направлении относительно прошлого года выросло. А вот в Махачкалу турпоток вырос на 20 процентов. Шестую строчку рейтинга занимают Минеральные воды, следом Екатеринбург. В столицу Свердловской области, к слову, также число перелетов выросло на 20 процентов. А в Казань, которая оказалась на восьмой строчке рейтинга, туристы летали на 30 процентов чаще относительно прошлого года.

Замыкают рейтинг популярных направлений Ростов-на-Дону и Симферополь.

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