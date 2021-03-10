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10.03.2021 18:08
Рубрика: Происшествия

В отделе полиции Петербурга умер задержанный

Текст: Мария Голубкова ( Санкт-Петербург)

В отделе полиции Невского района умер гражданин, который был задержан за мелкое хулиганство. Как сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в ночь на 9 марта 56-летний мужчина поссорился с хозяином квартиры на Союзном проспекте, которую снимал. Причины дебоша ему пришлось объяснять сотрудникам правоохранительных органов.

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- Мужчина был доставлен в территориальный отдел полиции, где в отношении него был составлен административный протокол за мелкое хулиганство, после чего он был помещен в спецпомещение для содержания задержанных лиц, - рассказали в главке. - По предварительной информации, ночью ему стало плохо.

Задержанному дважды пришлось вызывать скорою помощь. Сначала он письменно отказался от госпитализации, и медики были вынуждены уехать. Однако затем состояние задержанного вновь ухудшилось, но спасти его уже не смогли - в присутствии бригады медработников в 11.15 мужчина скончался.

- В настоящий момент по данному факту проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего, - подчеркнули в управлении.

Отметим, что это уже второй случай смерти задержанного в отделе полиции за месяц, и оба произошли в Невском районе Санкт-Петербурга. В конце февраля в спецпомещении 75-го отдела полиции умер водитель, который был задержан за езду без прав и в состоянии опьянения.

В регионах Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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