В Псковском театре драмы имени Пушкина появился тифлокомментатор - человек, который помогает незрячим "увидеть" спектакль. Начало новой практике положил "Ионыч".

То, что постановка адаптирована для особенных зрителей, обычным театралам незаметно. Слабовидящие и незрячие получают наушники, в которые по ходу действия поступает комментарий. Все происходит в режиме реального времени. Тифлокомментатор, находящийся в специальной комнате, рассказывает зрителям, что происходит на сцене.

- Первое правило - говори о том, что ты видишь. Второе правило - не говори о том, чего ты не видишь. И самое важное правило - говорить, не мешая диалогам актеров, - делится секретами мастерства Татьяна Кондратьева, профессиональный тифлокомментатор высшей категории.

На спектакле "Ионыч" присутствовал 21 зритель с особенностями по зрению, многие из них пришли в театр впервые в жизни.

- Я была приятно удивлена. Комментарии очень помогают воображению, когда ты практически ничего не видишь на сцене, - отозвалась одна из зрительниц. - Это был мой первый опыт, и, конечно, нужно продолжать.

По словам Марины Николаевой, заместителя художественного руководителя по проектам и фестивально-гастрольной деятельности, театр приглашает людей с проблемами зрения на наиболее популярные классические постановки. Кроме "Ионыча", это "Пиковая дама", "Метель", "И смех, и грех".

Следующий спектакль с тифлокомментарием - "Метель" - пройдет в Псковском театре драмы 13 марта.

На заметку

Чтобы получить билет на спектакль с тифлокомментированием, можно позвонить Татьяне Кондратьевой по телефонам: 8 (911) 377-92-28 или 8 (8112) 72-42-53. Для зрителей с инвалидностью по зрению показы бесплатны.