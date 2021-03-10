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10.03.2021 16:51
Рубрика: Происшествия

На Кубани арестовали мужчину, который пытался похитить девушку

Текст: Юрий Гень (Краснодарский край)

На Кубани суд арестовал мужчину, который избил свою бывшую девушку, затолкал ее в багажник и пытался похитить. Об этом сообщили с пресс-службе краевого суда.

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Как ранее уже писала "РГ", инцидент, вызвавший бурную реакцию в обществе, произошел 8 марта возле одной из многоэтажек на улице Красных партизан в Краснодаре. Случайный прохожий снял видео, как неизвестный мужчина затащил сопротивляющуюся девушку в багажник, а также несколько раз ее ударил. Очевидец этого ЧП оказал деятельную помощь пострадавшей, пытался остановить похитителя, все действия снимал на камеру мобильного телефона, а затем, в конце концов, вызвал полицию. К счастью, рядом проезжал наряд ДПС, который задержал напавшего. Им оказался 30-летний молодой человек.

Как выяснилось, мужчина поджидал свою бывшую девушку возле высотки, а затем стал ее преследовать. Она попыталась убежать, однако мужчина смог ее догнать и затолкал в багажник автомобиля. Поскольку девушка сопротивлялась, он несколько раз ее ударил, сломав нос. Почти в это же время нападавший был задержан полицией.

"Принимая во внимание тот факт, что фигурант зарегистрирован за пределами Краснодарского края и, находясь на свободе, может скрыться от органов следствия и правосудия, суд принял решение удовлетворить ходатайство следствия и избрать в отношении мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца", - сообщили в пресс-службе краевого суда.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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