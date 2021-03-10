На Кубани синоптики спрогнозировали 15-градусные морозы

В Краснодарском крае в ближайшие сутки, 11 марта, прогнозируют возвращение морозов до 15 градусов и мокрый снег.

По данным Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в этот период ожидается облачность. Температура воздуха ночью понизится до 6..11 градусов мороза, в предгорных районах до -15 градусов. Днем столбик термометра не поднимется выше 0…-5 градусов тепла. Ветер восточный 5-10 метров в секунду, с 12 марта усилится до 15-20 м/с.

На Черноморском побережье также облачно, временами прольют дожди, переходящие в мокрый снег. Восточный ветер достигнет 12-17 м/с, в Новороссийске его порывы усилятся до 29 м/с. Температура воздуха ночью 11 марта - -2…-7 градусов, днем -3…+2. К выходным воздух прогреется до 2...7 градусов тепла.