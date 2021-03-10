Ростовская область получила 109 тысяч доз вакцины от COVID-19

Ростовская область получила 108992 дозы вакцины от коронавируса, из них использовано более 84 процентов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министра здравоохранения области Юрия Кобзева.

По словам чиновника, региону было рекомендовано привить не менее 60 процентов населения. Сейчас привиты более 93 тысяч человек, из них двукратно - более 36 тысяч (по данным правительства Ростовской области на 10 марта - 39497 человек). Это значит, что для достижения необходимого процента потребуется несколько месяцев.

- Точные сроки проведения вакцинации напрямую будут зависеть от поставок вакцин и активности жителей области, их желания пройти вакцинацию, - отметил Кобзев.

По данным Роспотребнадзора на 10 марта в регионе за весь период пандемии провели свыше 1,9 миллиона исследований на коронавирус. Зарегистрировано 75748 случаев заболевания COVID-19, выздоровели 66478 человек, погибло 3242. Лечение в стационарах на сегодняшний день получают 1679 пациентов.