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10.03.2021 13:56
Рубрика: Общество

Ростовская область получила 109 тысяч доз вакцины от COVID-19

Текст: Александр Гавриленко
Фото: Петр Ковалев / ТАСС Фото: Петр Ковалев / ТАСС
Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Ростовская область получила 108992 дозы вакцины от коронавируса, из них использовано более 84 процентов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министра здравоохранения области Юрия Кобзева.

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По словам чиновника, региону было рекомендовано привить не менее 60 процентов населения. Сейчас привиты более 93 тысяч человек, из них двукратно - более 36 тысяч (по данным правительства Ростовской области на 10 марта - 39497 человек). Это значит, что для достижения необходимого процента потребуется несколько месяцев.

- Точные сроки проведения вакцинации напрямую будут зависеть от поставок вакцин и активности жителей области, их желания пройти вакцинацию, - отметил Кобзев.

По данным Роспотребнадзора на 10 марта в регионе за весь период пандемии провели свыше 1,9 миллиона исследований на коронавирус. Зарегистрировано 75748 случаев заболевания COVID-19, выздоровели 66478 человек, погибло 3242. Лечение в стационарах на сегодняшний день получают 1679 пациентов.

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