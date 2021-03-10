Астраханские села получат чистую воду

В селе Икряное и рабочем поселке Ильинка Астраханской области, где в общей сложности проживает более 15 тысяч человек, значительно улучшится качество водоснабжения. В рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" и региональной программы "Чистая вода" к 2024 году в этих населенных пунктах построят новые станции очистки воды.

Как сообщает пресс-служба губернатора Астраханской области, проектирование систем водозаборов и водоочистки начнется уже в этом году. Решение о разработке техзадания принял председатель регионального правительства Михаил Богомолов, побывавший по поручению губернатора Игоря Бабушкина в Икрянинском районе.

Глава региона получает сотни жалоб на личных встречах и в соцсетях о проблемах с качественным водоснабжением жителей астраханских сел. Средний износ сетей и насосных станций в регионе - выше 70%. При этом в 50% населенных пунктов есть только технический водопровод, в 19% - нет никакого.

По данным пресс-службы, в настоящее время идет строительство питьевого водопровода в селе Началово, который обеспечит водой 9 тысяч жителей, завершается проектирование водопровода для сел Енотаевка и Черный Яр, где проживает около 15 тысяч человек, летом этого года проведена замена водопроводных сетей в Нижнем Баскунчаке.

- Основная цель всех программ по благоустройству - сделать населенные пункты более комфортными для жителей, - отмечает губернатор Игорь Бабушкин. - Нам нужно создать современную среду для жизни, преобразить наши села, сохранив при этом их историческое лицо.

Глава региона призвал астраханцев к участию в голосовании на общероссийской платформе za.gorodsreda. С 26 апреля по 31 мая здесь можно будет отдать свой голос за общественную территорию, которая, по мнению астраханцев, должна быть благоустроена в первую очередь. Результаты будут опубликованы на сайте после завершения голосования.

Региональная программа "Чистая вода" принята в Астраханской области на 2019-2024 годы, она рассчитана повысить обеспечение питьевой водой жителей, подключенных к центральному водоснабжению с 78% до 88%. Финансирование мероприятий программы - 2,7 млрд рублей, в том числе 1,7 млрд - средства федерального бюджета.