В Сочи сгорели два частных дома и магазин

В Адлерском районе Сочи произошел пожар двух частных жилых домов и магазина, расположенных под одной кровлей, на общей площади 460 квадратных метров.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, сообщение об инциденте поступило в 16.09 диспетчеру Сочинского пожарно-спасательного гарнизона.

В 17.05 пожар удалось локализовать, в 17.16 ликвидировать открытое горение, а в 17.52 полностью потушить. К счастью, обошлось без пострадавших.

В тушении пожара приняли участие 15 человек личного состава и пять единиц техники.