За сутки в России подтверждено 9079 случаев COVID-19 в 83 регионах. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 10,7% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое: 1 Москва 1116

2 Санкт-Петербург 959

3 Нижегородская область 378

4 Московская область 291

5 Ростовская область 258

6 Воронежская область 254

7 Самарская область 254

8 Иркутская область 202

9 Саратовская область 172

10 Пермский край 153

11 Свердловская область 150

12 Челябинская область 149

13 Волгоградская область 141

14 Красноярский край 140

15 Республика Башкортостан 132

16 Ленинградская область 130

17 Краснодарский край 130

18 Тверская область 129

19 Алтайский край 124

20 Пензенская область 123

21 Архангельская область 114

22 Ярославская область 114

23 Тульская область 112

24 Курская область 111

25 Вологодская область 111

26 Кировская область 110

27 Тамбовская область 106

28 Республика Карелия 105

29 Ульяновская область 104

30 Новосибирская область 102

31 Липецкая область 97

32 Республика Бурятия 92

33 Белгородская область 92

34 Калужская область 91

35 Забайкальский край 90

36 Ханты-Мансийский автономный округ 90

37 Брянская область 83

38 Астраханская область 80

39 Владимирская область 78

40 Орловская область 77

41 Республика Коми 75

42 Тюменская область 75

43 Мурманская область 73

44 Удмуртская Республика 72

45 Приморский край 70

46 Омская область 70

47 Оренбургская область 70

48 Кабардино-Балкарская Республика 65

49 Смоленская область 64

50 Рязанская область 64

51 Ивановская область 61

52 Республика Крым 60

53 Ставропольский край 57

54 Курганская область 56

55 Псковская область 53

56 Хабаровский край 52

57 Кемеровская область 50

58 Республика Татарстан 50

59 Новгородская область 49

60 Республика Чувашия 44

61 Севастополь 43

62 Костромская область 41

63 Томская область 41

64 Республика Мордовия 39

65 Республика Дагестан 38

66 Республика Саха (Якутия) 36

67 Ямало-Ненецкий автономный округ 31

68 Амурская область 30

69 Республика Калмыкия 26

70 Республика Марий Эл 26

71 Калининградская область 25

72 Республика Северная Осетия-Алания 23

73 Камчатский край 21

74 Карачаево-Черкесская Республика 16

75 Республика Ингушетия 14

76 Чеченская Республика 13

77 Республика Адыгея 9

78 Республика Хакасия 9

79 Республика Тыва 7

80 Еврейская автономная область 5

81 Магаданская область 4

82 Республика Алтай 4

83 Сахалинская область 4 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрирован 4 351 553 случаев (+0,21%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ 0%

2. Республика Алтай, Сахалинская область 0,02%

3. Республика Тыва, Республика Хакасия 0,04% За последние сутки подтверждено 466 смертей: Санкт-Петербург 52

Москва 51

Московская область 31

Самарская область 15

Воронежская область 14

Красноярский край 14

Краснодарский край 13

Ростовская область 13

Пермский край 12

Свердловская область 12

Архангельская область 10

Нижегородская область 10

Алтайский край 10

Тульская область 9

Ульяновская область 9

Саратовская область 8

Челябинская область 8

Иркутская область 8

Новосибирская область 7

Волгоградская область 6

Ставропольский край 6

Республика Чувашия 6

Оренбургская область 6

Владимирская область 5

Липецкая область 5

Тверская область 5

Ленинградская область 5

Мурманская область 5

Республика Крым 5

Омская область 5

Белгородская область 4

Ивановская область 4

Курская область 4

Смоленская область 4

Республика Карелия 4

Вологодская область 4

Удмуртская Республика 4

Пензенская область 4

Тюменская область 4

Камчатский край 4

Орловская область 3

Рязанская область 3

Ярославская область 3

Астраханская область 3

Севастополь 3

Республика Татарстан 3

Кемеровская область 3

Томская область 3

Еврейская автономная область 3

Тамбовская область 2

Калининградская область 2

Псковская область 2

Кабардино-Балкарская Республика 2

Республика Башкортостан 2

Республика Мордовия 2

Ханты-Мансийский автономный округ 2

Республика Алтай 2

Республика Хакасия 2

Республика Бурятия 2

Республика Саха (Якутия) 2

Забайкальский край 2

Амурская область 2

Хабаровский край 2

Республика Коми 1

Республика Адыгея 1

Республика Ингушетия 1

Кировская область 1

Магаданская область 1

Сахалинская область 1 За весь период по России умерло 90 275 человек. За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 13 350 человек: Санкт-Петербург 2749

Москва 1453

Московская область 622

Нижегородская область 425

Иркутская область 356

Астраханская область 295

Ставропольский край 293

Ростовская область 289

Воронежская область 273

Самарская область 270

Ленинградская область 259

Республика Крым 257

Пермский край 257

Архангельская область 175

Кировская область 173

Свердловская область 162

Челябинская область 160

Тверская область 157

Волгоградская область 147

Вологодская область 138

Смоленская область 131

Краснодарский край 131

Ярославская область 130

Красноярский край 130

Республика Башкортостан 129

Ханты-Мансийский автономный округ 127

Забайкальский край 125

Саратовская область 121

Белгородская область 119

Республика Бурятия 118

Тульская область 113

Пензенская область 111

Ульяновская область 109

Курская область 107

Алтайский край 104

Новосибирская область 96

Липецкая область 93

Омская область 92

Республика Татарстан 89

Калужская область 88

Владимирская область 84

Орловская область 83

Томская область 83

Ивановская область 79

Тюменская область 79

Брянская область 78

Республика Коми 77

Республика Карелия 75

Удмуртская Республика 74

Новгородская область 69

Псковская область 69

Кабардино-Балкарская Республика 69

Приморский край 69

Калининградская область 67

Хабаровский край 67

Костромская область 63

Рязанская область 62

Курганская область 60

Оренбургская область 59

Тамбовская область 58

Мурманская область 52

Ямало-Ненецкий автономный округ 51

Кемеровская область 51

Республика Калмыкия 47

Республика Мордовия 46

Амурская область 46

Республика Хакасия 44

Карачаево-Черкесская Республика 41

Республика Дагестан 40

Республика Марий Эл 38

Камчатский край 37

Республика Северная Осетия - Алания 36

Сахалинская область 36

Республика Адыгея 34

Республика Чувашия 34

Севастополь 30

Чеченская Республика 23

Республика Саха (Якутия) 19

Республика Алтай 16

Республика Тыва 11

Магаданская область 6

Чукотский автономный округ 5

Ненецкий автономный округ 4

Республика Ингушетия 4

Еврейская автономная область 2 За весь период выписано по выздоровлении по России - 3 945 527