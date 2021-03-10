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10.03.2021 11:20
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 9079 случаев COVID-19 в 83 регионах

Текст: Любовь Проценко
За сутки в России подтверждено 9079 случаев COVID-19 в 83 регионах. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 10,7% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
  • 1 Москва 1116
  • 2 Санкт-Петербург 959
  • 3 Нижегородская область 378
  • 4 Московская область 291
  • 5 Ростовская область 258
  • 6 Воронежская область 254
  • 7 Самарская область 254
  • 8 Иркутская область 202
  • 9 Саратовская область 172
  • 10 Пермский край 153
  • 11 Свердловская область 150
  • 12 Челябинская область 149
  • 13 Волгоградская область 141
  • 14 Красноярский край 140
  • 15 Республика Башкортостан 132
  • 16 Ленинградская область 130
  • 17 Краснодарский край 130
  • 18 Тверская область 129
  • 19 Алтайский край 124
  • 20 Пензенская область 123
  • 21 Архангельская область 114
  • 22 Ярославская область 114
  • 23 Тульская область 112
  • 24 Курская область 111
  • 25 Вологодская область 111
  • 26 Кировская область 110
  • 27 Тамбовская область 106
  • 28 Республика Карелия 105
  • 29 Ульяновская область 104
  • 30 Новосибирская область 102
  • 31 Липецкая область 97
  • 32 Республика Бурятия 92
  • 33 Белгородская область 92
  • 34 Калужская область 91
  • 35 Забайкальский край 90
  • 36 Ханты-Мансийский автономный округ 90
  • 37 Брянская область 83
  • 38 Астраханская область 80
  • 39 Владимирская область 78
  • 40 Орловская область 77
  • 41 Республика Коми 75
  • 42 Тюменская область 75
  • 43 Мурманская область 73
  • 44 Удмуртская Республика 72
  • 45 Приморский край 70
  • 46 Омская область 70
  • 47 Оренбургская область 70
  • 48 Кабардино-Балкарская Республика 65
  • 49 Смоленская область 64
  • 50 Рязанская область 64
  • 51 Ивановская область 61
  • 52 Республика Крым 60
  • 53 Ставропольский край 57
  • 54 Курганская область 56
  • 55 Псковская область 53
  • 56 Хабаровский край 52
  • 57 Кемеровская область 50
  • 58 Республика Татарстан 50
  • 59 Новгородская область 49
  • 60 Республика Чувашия 44
  • 61 Севастополь 43
  • 62 Костромская область 41
  • 63 Томская область 41
  • 64 Республика Мордовия 39
  • 65 Республика Дагестан 38
  • 66 Республика Саха (Якутия) 36
  • 67 Ямало-Ненецкий автономный округ 31
  • 68 Амурская область 30
  • 69 Республика Калмыкия 26
  • 70 Республика Марий Эл 26
  • 71 Калининградская область 25
  • 72 Республика Северная Осетия-Алания 23
  • 73 Камчатский край 21
  • 74 Карачаево-Черкесская Республика 16
  • 75 Республика Ингушетия 14
  • 76 Чеченская Республика 13
  • 77 Республика Адыгея 9
  • 78 Республика Хакасия 9
  • 79 Республика Тыва 7
  • 80 Еврейская автономная область 5
  • 81 Магаданская область 4
  • 82 Республика Алтай 4
  • 83 Сахалинская область 4

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрирован 4 351 553 случаев (+0,21%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
  • 1. Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ 0%
  • 2. Республика Алтай, Сахалинская область 0,02%
  • 3. Республика Тыва, Республика Хакасия 0,04%
За последние сутки подтверждено 466 смертей:
  • Санкт-Петербург 52
  • Москва 51
  • Московская область 31
  • Самарская область 15
  • Воронежская область 14
  • Красноярский край 14
  • Краснодарский край 13
  • Ростовская область 13
  • Пермский край 12
  • Свердловская область 12
  • Архангельская область 10
  • Нижегородская область 10
  • Алтайский край 10
  • Тульская область 9
  • Ульяновская область 9
  • Саратовская область 8
  • Челябинская область 8
  • Иркутская область 8
  • Новосибирская область 7
  • Волгоградская область 6
  • Ставропольский край 6
  • Республика Чувашия 6
  • Оренбургская область 6
  • Владимирская область 5
  • Липецкая область 5
  • Тверская область 5
  • Ленинградская область 5
  • Мурманская область 5
  • Республика Крым 5
  • Омская область 5
  • Белгородская область 4
  • Ивановская область 4
  • Курская область 4
  • Смоленская область 4
  • Республика Карелия 4
  • Вологодская область 4
  • Удмуртская Республика 4
  • Пензенская область 4
  • Тюменская область 4
  • Камчатский край 4
  • Орловская область 3
  • Рязанская область 3
  • Ярославская область 3
  • Астраханская область 3
  • Севастополь 3
  • Республика Татарстан 3
  • Кемеровская область 3
  • Томская область 3
  • Еврейская автономная область 3
  • Тамбовская область 2
  • Калининградская область 2
  • Псковская область 2
  • Кабардино-Балкарская Республика 2
  • Республика Башкортостан 2
  • Республика Мордовия 2
  • Ханты-Мансийский автономный округ 2
  • Республика Алтай 2
  • Республика Хакасия 2
  • Республика Бурятия 2
  • Республика Саха (Якутия) 2
  • Забайкальский край 2
  • Амурская область 2
  • Хабаровский край 2
  • Республика Коми 1
  • Республика Адыгея 1
  • Республика Ингушетия 1
  • Кировская область 1
  • Магаданская область 1
  • Сахалинская область 1

За весь период по России умерло 90 275 человек.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 13 350 человек:
  • Санкт-Петербург 2749
  • Москва 1453
  • Московская область 622
  • Нижегородская область 425
  • Иркутская область 356
  • Астраханская область 295
  • Ставропольский край 293
  • Ростовская область 289
  • Воронежская область 273
  • Самарская область 270
  • Ленинградская область 259
  • Республика Крым 257
  • Пермский край 257
  • Архангельская область 175
  • Кировская область 173
  • Свердловская область 162
  • Челябинская область 160
  • Тверская область 157
  • Волгоградская область 147
  • Вологодская область 138
  • Смоленская область 131
  • Краснодарский край 131
  • Ярославская область 130
  • Красноярский край 130
  • Республика Башкортостан 129
  • Ханты-Мансийский автономный округ 127
  • Забайкальский край 125
  • Саратовская область 121
  • Белгородская область 119
  • Республика Бурятия 118
  • Тульская область 113
  • Пензенская область 111
  • Ульяновская область 109
  • Курская область 107
  • Алтайский край 104
  • Новосибирская область 96
  • Липецкая область 93
  • Омская область 92
  • Республика Татарстан 89
  • Калужская область 88
  • Владимирская область 84
  • Орловская область 83
  • Томская область 83
  • Ивановская область 79
  • Тюменская область 79
  • Брянская область 78
  • Республика Коми 77
  • Республика Карелия 75
  • Удмуртская Республика 74
  • Новгородская область 69
  • Псковская область 69
  • Кабардино-Балкарская Республика 69
  • Приморский край 69
  • Калининградская область 67
  • Хабаровский край 67
  • Костромская область 63
  • Рязанская область 62
  • Курганская область 60
  • Оренбургская область 59
  • Тамбовская область 58
  • Мурманская область 52
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 51
  • Кемеровская область 51
  • Республика Калмыкия 47
  • Республика Мордовия 46
  • Амурская область 46
  • Республика Хакасия 44
  • Карачаево-Черкесская Республика 41
  • Республика Дагестан 40
  • Республика Марий Эл 38
  • Камчатский край 37
  • Республика Северная Осетия - Алания 36
  • Сахалинская область 36
  • Республика Адыгея 34
  • Республика Чувашия 34
  • Севастополь 30
  • Чеченская Республика 23
  • Республика Саха (Якутия) 19
  • Республика Алтай 16
  • Республика Тыва 11
  • Магаданская область 6
  • Чукотский автономный округ 5
  • Ненецкий автономный округ 4
  • Республика Ингушетия 4
  • Еврейская автономная область 2

За весь период выписано по выздоровлении по России - 3 945 527

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