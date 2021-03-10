За сутки в России подтверждено 9079 случаев COVID-19 в 83 регионах. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 10,7% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
- 1 Москва 1116
- 2 Санкт-Петербург 959
- 3 Нижегородская область 378
- 4 Московская область 291
- 5 Ростовская область 258
- 6 Воронежская область 254
- 7 Самарская область 254
- 8 Иркутская область 202
- 9 Саратовская область 172
- 10 Пермский край 153
- 11 Свердловская область 150
- 12 Челябинская область 149
- 13 Волгоградская область 141
- 14 Красноярский край 140
- 15 Республика Башкортостан 132
- 16 Ленинградская область 130
- 17 Краснодарский край 130
- 18 Тверская область 129
- 19 Алтайский край 124
- 20 Пензенская область 123
- 21 Архангельская область 114
- 22 Ярославская область 114
- 23 Тульская область 112
- 24 Курская область 111
- 25 Вологодская область 111
- 26 Кировская область 110
- 27 Тамбовская область 106
- 28 Республика Карелия 105
- 29 Ульяновская область 104
- 30 Новосибирская область 102
- 31 Липецкая область 97
- 32 Республика Бурятия 92
- 33 Белгородская область 92
- 34 Калужская область 91
- 35 Забайкальский край 90
- 36 Ханты-Мансийский автономный округ 90
- 37 Брянская область 83
- 38 Астраханская область 80
- 39 Владимирская область 78
- 40 Орловская область 77
- 41 Республика Коми 75
- 42 Тюменская область 75
- 43 Мурманская область 73
- 44 Удмуртская Республика 72
- 45 Приморский край 70
- 46 Омская область 70
- 47 Оренбургская область 70
- 48 Кабардино-Балкарская Республика 65
- 49 Смоленская область 64
- 50 Рязанская область 64
- 51 Ивановская область 61
- 52 Республика Крым 60
- 53 Ставропольский край 57
- 54 Курганская область 56
- 55 Псковская область 53
- 56 Хабаровский край 52
- 57 Кемеровская область 50
- 58 Республика Татарстан 50
- 59 Новгородская область 49
- 60 Республика Чувашия 44
- 61 Севастополь 43
- 62 Костромская область 41
- 63 Томская область 41
- 64 Республика Мордовия 39
- 65 Республика Дагестан 38
- 66 Республика Саха (Якутия) 36
- 67 Ямало-Ненецкий автономный округ 31
- 68 Амурская область 30
- 69 Республика Калмыкия 26
- 70 Республика Марий Эл 26
- 71 Калининградская область 25
- 72 Республика Северная Осетия-Алания 23
- 73 Камчатский край 21
- 74 Карачаево-Черкесская Республика 16
- 75 Республика Ингушетия 14
- 76 Чеченская Республика 13
- 77 Республика Адыгея 9
- 78 Республика Хакасия 9
- 79 Республика Тыва 7
- 80 Еврейская автономная область 5
- 81 Магаданская область 4
- 82 Республика Алтай 4
- 83 Сахалинская область 4
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрирован 4 351 553 случаев (+0,21%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
- 1. Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ 0%
- 2. Республика Алтай, Сахалинская область 0,02%
- 3. Республика Тыва, Республика Хакасия 0,04%
За последние сутки подтверждено 466 смертей:
- Санкт-Петербург 52
- Москва 51
- Московская область 31
- Самарская область 15
- Воронежская область 14
- Красноярский край 14
- Краснодарский край 13
- Ростовская область 13
- Пермский край 12
- Свердловская область 12
- Архангельская область 10
- Нижегородская область 10
- Алтайский край 10
- Тульская область 9
- Ульяновская область 9
- Саратовская область 8
- Челябинская область 8
- Иркутская область 8
- Новосибирская область 7
- Волгоградская область 6
- Ставропольский край 6
- Республика Чувашия 6
- Оренбургская область 6
- Владимирская область 5
- Липецкая область 5
- Тверская область 5
- Ленинградская область 5
- Мурманская область 5
- Республика Крым 5
- Омская область 5
- Белгородская область 4
- Ивановская область 4
- Курская область 4
- Смоленская область 4
- Республика Карелия 4
- Вологодская область 4
- Удмуртская Республика 4
- Пензенская область 4
- Тюменская область 4
- Камчатский край 4
- Орловская область 3
- Рязанская область 3
- Ярославская область 3
- Астраханская область 3
- Севастополь 3
- Республика Татарстан 3
- Кемеровская область 3
- Томская область 3
- Еврейская автономная область 3
- Тамбовская область 2
- Калининградская область 2
- Псковская область 2
- Кабардино-Балкарская Республика 2
- Республика Башкортостан 2
- Республика Мордовия 2
- Ханты-Мансийский автономный округ 2
- Республика Алтай 2
- Республика Хакасия 2
- Республика Бурятия 2
- Республика Саха (Якутия) 2
- Забайкальский край 2
- Амурская область 2
- Хабаровский край 2
- Республика Коми 1
- Республика Адыгея 1
- Республика Ингушетия 1
- Кировская область 1
- Магаданская область 1
- Сахалинская область 1
За весь период по России умерло 90 275 человек.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 13 350 человек:
- Санкт-Петербург 2749
- Москва 1453
- Московская область 622
- Нижегородская область 425
- Иркутская область 356
- Астраханская область 295
- Ставропольский край 293
- Ростовская область 289
- Воронежская область 273
- Самарская область 270
- Ленинградская область 259
- Республика Крым 257
- Пермский край 257
- Архангельская область 175
- Кировская область 173
- Свердловская область 162
- Челябинская область 160
- Тверская область 157
- Волгоградская область 147
- Вологодская область 138
- Смоленская область 131
- Краснодарский край 131
- Ярославская область 130
- Красноярский край 130
- Республика Башкортостан 129
- Ханты-Мансийский автономный округ 127
- Забайкальский край 125
- Саратовская область 121
- Белгородская область 119
- Республика Бурятия 118
- Тульская область 113
- Пензенская область 111
- Ульяновская область 109
- Курская область 107
- Алтайский край 104
- Новосибирская область 96
- Липецкая область 93
- Омская область 92
- Республика Татарстан 89
- Калужская область 88
- Владимирская область 84
- Орловская область 83
- Томская область 83
- Ивановская область 79
- Тюменская область 79
- Брянская область 78
- Республика Коми 77
- Республика Карелия 75
- Удмуртская Республика 74
- Новгородская область 69
- Псковская область 69
- Кабардино-Балкарская Республика 69
- Приморский край 69
- Калининградская область 67
- Хабаровский край 67
- Костромская область 63
- Рязанская область 62
- Курганская область 60
- Оренбургская область 59
- Тамбовская область 58
- Мурманская область 52
- Ямало-Ненецкий автономный округ 51
- Кемеровская область 51
- Республика Калмыкия 47
- Республика Мордовия 46
- Амурская область 46
- Республика Хакасия 44
- Карачаево-Черкесская Республика 41
- Республика Дагестан 40
- Республика Марий Эл 38
- Камчатский край 37
- Республика Северная Осетия - Алания 36
- Сахалинская область 36
- Республика Адыгея 34
- Республика Чувашия 34
- Севастополь 30
- Чеченская Республика 23
- Республика Саха (Якутия) 19
- Республика Алтай 16
- Республика Тыва 11
- Магаданская область 6
- Чукотский автономный округ 5
- Ненецкий автономный округ 4
- Республика Ингушетия 4
- Еврейская автономная область 2
За весь период выписано по выздоровлении по России - 3 945 527