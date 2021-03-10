На Урале военные тыловики похитили сухпайки на пять миллионов рублей

Магнитогорский военный суд в Челябинской области вынес приговор четверым военнослужащим службы тыла Чебаркульского гарнизона, пойманным на хищении сухих пайков. Преступление выявили сотрудники УФСБ по Центральному военному округу.

- Военнослужащие танковой дивизии, расположенной в городе Чебаркуле Челябинской области, признаны виновными в совершении растрате организованной группой в особо крупном размере, - сообщили в пресс-службе управления. - Установлено, что с 2017 по 2019 годы они фиктивно списали индивидуальные рационы питания, так называемые сухие пайки военнослужащих, с их последующим сбытом на сумму пять миллионов рублей.

Суд приговорил военных тыловиков к наказанию на срок от трех до семи лет лишения свободы в колонии общего режима и колонии-поселении. Кроме того, они лишены всех воинских званий и выплатят крупные штрафы, отметили в УФСБ.