В Кургане проверят роддом, где пациенток кормили гнилыми продуктами

В курганском роддоме, на который пожаловались пациенты, началась доследственная проверка. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления.

Накануне в интернете появилась запись, якобы доказывающая, что в медучреждении плохо кормят беременных женщин. "То лук гнилой в супе, то капуста черная", - пишет анонимный автор. Сообщение подхватили и распространили СМИ. Дальше за дело взялись правоохранительные органы.

По данным Следственного управления СКР по Курганской области, указанные в публикации обстоятельства будут проверены, в том числе - и специалистами Роспотребнадзора. По итогам будет принято решение.