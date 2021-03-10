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10.03.2021 09:07
Рубрика: Происшествия

В Кургане проверят роддом, где пациенток кормили гнилыми продуктами

Текст: Валентина Пичурина (Курганская область)

В курганском роддоме, на который пожаловались пациенты, началась доследственная проверка. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления.

Фото: Артур Лебедев/ РИА Новости
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Накануне в интернете появилась запись, якобы доказывающая, что в медучреждении плохо кормят беременных женщин. "То лук гнилой в супе, то капуста черная", - пишет анонимный автор. Сообщение подхватили и распространили СМИ. Дальше за дело взялись правоохранительные органы.

По данным Следственного управления СКР по Курганской области, указанные в публикации обстоятельства будут проверены, в том числе - и специалистами Роспотребнадзора. По итогам будет принято решение.

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Курганская область Курган

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