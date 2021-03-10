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Рубрика: Общество

В России разработали ракету для охоты на скоростные беспилотники

Текст: Николай Грищенко

Российские ученые разработали и запатентовали ракету-перехватчик скоростных беспилотных летательных аппаратов. Устройство будет ловить дроны с помощью захватывающей сети.

Фото: Алексей Филиппов \ РИА Новости
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Как сообщают РИА-Новости, авторами изобретения являются ученые Всероссийского научно-исследовательского института технической физики из города Снежинск.

Ракета, с оснащенная блоком пеленгации, доставляет к цели контейнер с сетью-ловушкой, к которой по углам крепятся грузила. При обнаружении цели происходит "растяжение" сети и беспилотник обездвиживается.

Главным отличием от других устройств являются телескопические и маневренные стволы для выстрела сетью. Новвоведения, по словам создателей, позволяют снизить время для прицеливания и повышают точность наброса сети.

Теоретические расчеты планируется проверить с помощью опытного образца комплекса борьбы со скоростными дронами.

В регионах Общество Наука Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область

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