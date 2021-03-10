В Тюмени мужчина опоздал на рейс и дважды попал пьяным в отдел полиции

Мужчина должен был улететь из Тюмени в село Толька в Ямало-Ненецком автономном округе, но опоздал. После этого его дважды задержали за пьянство в аэропорту.

Пассажира в состоянии алкогольного опьянения доставили в дежурную часть. Когда он протрезвел, его выпустили. Мужчина вернулся в терминал, начал снова выпивать и громко материться. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк.

После такой выходки он снова попал в отделение. Там он ударил сотрудника полиции. На мужчину составили протоколы о мелком хулиганстве (статья 20.1 КоАП РФ) и появлении в общественном месте в состоянии опьянения (статья 20.21 КоАП РФ). Возбуждено уголовное дело по статье о насилии в отношении представителя власти (статья 318 УК РФ).