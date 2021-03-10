Россияне могут поучаствовать в конкурсе к 800-летию Александра Невского

"В этом году мы празднуем 800-летие со дня рождения благоверного князя. В ознаменование церковно-государственных торжеств, приуроченных к этой дате, рад объявить этот юбилейный год "Годом Александра Невского", а также дать старт всероссийскому творческому конкурсу "Александр Невский" и предложить молодым людям проявить свои способности в память о великом князе. Пусть жизненный подвиг этого замечательного русского святого вдохновит вас не только на создание ярких художественных и музыкальных произведений, но и будет неизменно служить примером для подражания, а кому-то, возможно, поможет встретиться с Богом и приобщиться к богатой духовной сокровищнице православной культуры", - отметил предстоятель Русской Православной церкви в своем обращении.

Помощник президента, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский заявил, что жизненный путь Александра Невского стал символом беззаветного служения Отечеству.

"Святой благоверный князь Александр Невский известен каждому русскому человеку прежде всего, как полководец. Но нельзя не вспомнить, что на протяжении двух с лишним десятилетий он стоял во главе не только Новгородского, но и всего конгломерата русских княжеств. Он всегда предпочитал договариваться, искать точки соприкосновения. Сколько войн избежал Александр Невский, сколько усобиц он смог предотвратить, сколько раз рискуя жизнью, он отправлялся в Орду, чтобы отвести от Русской земли угрозу повторения нашествия Батыя. Глубоко символично, что именно Александр Невский стал одним из победителей проекта "Имя России", ведь его образ актуален для России и сегодня, спустя восемь веков. Вся государственная, политическая, международная деятельность Александра Невского определялась его искренней любовью к своему народу и преданностью Отчизне", - отметил Владимир Мединский.

Ранее РВИО также объявило конкурсы на лучшие архитектурные проекты памятника Александру Невскому и мемориального комплекса "Князь Александр Невский с дружиной", который появится в районе деревни Самолва Гдовского района Псковской области на берегу Чудского озера, где в 1242 году состоялось Ледовое побоище.

Напомним, что 24 июня 2014 года президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2021 году 800-летия со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского. Распоряжением правительства Российской Федерации учрежден государственный оргкомитет торжеств.