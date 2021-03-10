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Рубрика: Общество

Россияне могут поучаствовать в конкурсе к 800-летию Александра Невского

Текст: Анна Спицына
Создание художественных, монументальных и музыкальных произведений, посвященных Александру Невскому, продолжается в рамках объявленного в середине февраля Патриархом Московским и всея Руси Кириллом Всероссийского творческого конкурса. Конкурс проводится Российским военно-историческим обществом (РВИО) и Патриаршим советом по культуре.
Памятник Александру Невскому в Балтийске. Фото: Виталий Невар/ТАСС Памятник Александру Невскому в Балтийске. Фото: Виталий Невар/ТАСС
Памятник Александру Невскому в Балтийске. Фото: Виталий Невар/ТАСС

"В этом году мы празднуем 800-летие со дня рождения благоверного князя. В ознаменование церковно-государственных торжеств, приуроченных к этой дате, рад объявить этот юбилейный год "Годом Александра Невского", а также дать старт всероссийскому творческому конкурсу "Александр Невский" и предложить молодым людям проявить свои способности в память о великом князе. Пусть жизненный подвиг этого замечательного русского святого вдохновит вас не только на создание ярких художественных и музыкальных произведений, но и будет неизменно служить примером для подражания, а кому-то, возможно, поможет встретиться с Богом и приобщиться к богатой духовной сокровищнице православной культуры", - отметил предстоятель Русской Православной церкви в своем обращении.

Помощник президента, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский заявил, что жизненный путь Александра Невского стал символом беззаветного служения Отечеству.

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
К 800-летию Александра Невского восстановят восемь храмов его имени

"Святой благоверный князь Александр Невский известен каждому русскому человеку прежде всего, как полководец. Но нельзя не вспомнить, что на протяжении двух с лишним десятилетий он стоял во главе не только Новгородского, но и всего конгломерата русских княжеств. Он всегда предпочитал договариваться, искать точки соприкосновения. Сколько войн избежал Александр Невский, сколько усобиц он смог предотвратить, сколько раз рискуя жизнью, он отправлялся в Орду, чтобы отвести от Русской земли угрозу повторения нашествия Батыя. Глубоко символично, что именно Александр Невский стал одним из победителей проекта "Имя России", ведь его образ актуален для России и сегодня, спустя восемь веков. Вся государственная, политическая, международная деятельность Александра Невского определялась его искренней любовью к своему народу и преданностью Отчизне", - отметил Владимир Мединский.

Ранее РВИО также объявило конкурсы на лучшие архитектурные проекты памятника Александру Невскому и мемориального комплекса "Князь Александр Невский с дружиной", который появится в районе деревни Самолва Гдовского района Псковской области на берегу Чудского озера, где в 1242 году состоялось Ледовое побоище.

Напомним, что 24 июня 2014 года президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2021 году 800-летия со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского. Распоряжением правительства Российской Федерации учрежден государственный оргкомитет торжеств.

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