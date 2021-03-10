Российская вакцина "Cпутник V" зарегистрирована в Кении и Марокко

В случае с Марокко речь идет об ускоренной процедуре (Emergency Use Autorisation) для применения на территории страны. Сейчас идут переговоры по поводу согласования контракта на поставку препарата.

"Учитывая роль Королевства Марокко среди государств африканского континента, подписание долгосрочного партнерства с марокканской стороной может стать существенным подспорьем в вопросе организации поставок российской вакцины "Спутник V" в другие страны Африки", - заверили в Минпромторге.

Кения тоже воспользовалась ускоренной процедурой регистрации вакцины, сообщает Российский фонд прямых инвестиций.

По данным фонда, "Спутник V" получил одобрение уже в 47 странах с населением свыше 1,2 млрд человек.