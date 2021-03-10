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10.03.2021 19:21
Рубрика: Общество

Синоптики спрогнозировали идеальный для загара день в марте

Фото: Дмитрий Коробейников/РИА Новости Фото: Дмитрий Коробейников/РИА Новости
Фото: Дмитрий Коробейников/РИА Новости

Несмотря на то, что в четверг, 11 марта, в столичном регионе температура будет на 11-12 градусов ниже климатической нормы, этот день синоптики посчитали идеальным для загара.

Фото: Сергей Гунеев/ РИА Новости
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По словам главного специалиста Московского метеобюро Татьяны Поздняковой, лежать под солнцем на снегу в надежде получить идеальный загар не стоит. "Лежа есть смысл загорать летом - и не только потому, что тепло, - объяснила она в беседе с KP.RU. - Летом солнце высоко, и лучи в середине дня напрямую попадают на горизонтальные поверхности".

Сейчас же солнце находится низко, как зимой, а до весеннего равноденствия еще 10 дней. Именно поэтому загореть можно, лишь оставаясь в вертикальной позе.

По мнению синоптика, лучшим решением станет прогулка по солнечной стороне или катание на лыжах. При этом достаточно будет провести на свежем воздухе полчаса, чтобы загореть.

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