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10.03.2021,  
10:36
Текст:  Олег Корякин

Советскую ядерную ракету с надувным обтекателем показали на видео

В Сети появились редкие кадры советской ядерной ракеты железнодорожного базирования.

Портал The Drive обратил внимание на фрагмент видео о советской МБР РТ-23 УТТХ "Молодец" (в классификации НАТО SS-24 Scalpel), опубликованный 9 марта в Twitter. Автор напоминает, что Советский Союз был единственной страной, создавшей железнодорожную мобильную межконтинентальную баллистическую ракету.

Фото: Александр Вильф/ РИА Новости
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Не всем известно, что у нее была одна весьма необычная особенность. Обтекатель головной части ракеты был надувным (в поздних вариантах складывающимся). Дело в том, что МБР была длиннее стандартного железнодорожного вагона. Однако конструкторы нашли решение, позволяющее разместить ее там, сохранив аэродинамические свойства ракеты после запуска. Собственно процесс надувания наконечника МБР и запечатлен на видео.

Обозреватель портала предполагает, что для этого использовали аккумулятор, увеличивающий внутреннее давление, что, в свою очередь, привело к развертыванию гофрированной металлической внутренней структуры, образующей коническую форму.

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