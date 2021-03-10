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10.03.2021,  
14:59
Текст:  Антон Валагин

Стратегический бомбардировщик США впервые сел в Арктике

Бомбардировщик ВВС США B-1B Lancer впервые в истории совершил посадку за Полярным кругом. Произошло это на норвежской авиабазе ПВО Буде.

Фото: Hermanus Backpackers /Wikimedia.org
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Визит был коротким: после дозаправки B-1 вновь поднялся в воздух.

- Бомбардировщик проверял несколько ВПП на севере страны. А нам было интересно его увидеть. У нас никогда такого самолета не было, - рассказал местному изданию Bodonu полковник Хеннинг Хомб.

Напомним, в конце февраля три американских бомбардировщика были впервые размещены на норвежской авиабазе Орланд. 1 марта они начали выполнять полеты.

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