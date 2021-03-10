Постановление администрации Тамбовской области от 5 марта 2021 года № 146 "О внесении изменения в постановление администрации области от 26.03.2020 № 233 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Тамбовской области"

Новости

Посольство РФ обвинило Лондон в связи с антироссийской кампанией в СМИ 21:54
На МКС завершены работы по герметизации трещины 21:35
Григорий Рапота вручил благодарность фотокорреспонденту "СОЮЗа" Роману Щербенкову 21:01
Вакцина "Спутник V" одобрена в Иордании 20:54
Умерла звезда мексиканского кино Исела Вега 20:46
Клебо призвал отозвать апелляцию на лишение его "золота" на 50 км на ЧМ 20:22
Абрамченко: Деньги "Норникеля" пойдут на экологические проекты 20:14
Институт Коха сообщил о начале третьей волны коронавируса в Европе 20:12
Путин поручил проанализировать работу системы авиаперевозок в ДФО 20:02
ДТП с девятью машинами на МКАД привело к 4-километровой пробке 20:01
Путин оценил реализацию Концепции демографической политики Дальнего Востока 19:46
Синоптики спрогнозировали идеальный для загара день в марте 19:21
ЛНР: В Донбассе возобновились бои, ВСУ использует гранатометы 19:18
Путин поручил завершить разработку плана по развитию Арктики 19:13
Google выплатил штраф за неудаление запрещенной информации 19:08
Попова назвала возможным снятие ограничений для лиц старше 60 лет 19:03
Болгария возглавила рейтинг стран ЕС по уровню преступности и насилия 18:59
В Подмосковье задержаны подозреваемые в похищении человека 18:52
Школьница, из-за которой обезглавили французского учителя, созналась во лжи 18:47
Красноярских чиновников заподозрили в халатности из-за жилья для сирот 18:46
Светлана Радионова: Подтверждаю оплату "Норникелем" 146 млрд рублей 18:42
Ростуризм: Программу льготного кредитования отельеров запустят в этом году 18:40
В зимние месяцы в турпоездках побывали 15 млн россиян 18:32
В Москве пройдет Российский форум по управлению интернетом 18:32
Попова: В РФ нет южноафриканского штамма COVID-19 18:26
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
10 марта 2021 г.

Постановление администрации Тамбовской области от 5 марта 2021 года № 146 "О внесении изменения в постановление администрации области от 26.03.2020 № 233 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Тамбовской области"

Администрация области постановляет:

1. Внести в постановление администрации области от 26.03.2020 № 233 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Тамбовской области" (в редакции от 25.02.2021) следующее изменение:

в пункте 1 абзац первый после слов "по 11 марта 2021 г." дополнить словами ", с 12 марта 2021 г. по 25 марта 2021 г.".

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Опубликовать настоящее постановление на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) и на сайте сетевого издания "Тамбовская жизнь" (www.tamlife.ru).

И.о. главы администрации области О.О.Иванов



Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией