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10.03.2021 20:40
Рубрика: Спорт

Баху бьют в фанфары

Президент МОК останется в своем кресле еще на четыре года
Текст: Николай Долгополов
Несмотря на серьезность повестки, 137-я сессия МОК, как и подобает в наше короновирусное время, проходила в режиме онлайн. Важнейший вроде бы вопрос - выборы президента - задолго до голосования превратился в чистую формальность. Томас Бах еще довольно давно заявил о желании продолжить свое президентство в случае согласия членов МОК, а они его сразу же поддержали. Впрочем, безальтернативное голосование все же давало возможность высказать свое истинное отношение к президенту и его политике, что и было дисциплинированно сделано. 93 - за и лишь один неизвестный бунтарь - против.
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

И, если говорить откровенно, то, видимо, на данный исторический момент, лучшего выбора, чем олимпийский чемпион по фехтованию 1976 года, и близко не видится. И это при том, что 67-летний немецкий юрист Бах не обладает качествами, свойственными некоторым его предшественникам. К примеру, у него нет решительности ирландского лорда Майкла Килланина, пославшего американцев куда подальше с их бойкотом Московской Олимпиады -1980. Или необыкновенной харизмы и полной независимости от кого-либо, столь отличавших испанского маркиза Хуана-Антона Самаранча. Тот, владея одним из крупнейших банков европейского масштаба, мог относительно свободно противостоять натиску мировой политики, не допуская ее и близко до олимпийского движения.

Фото: REUTERS/Kim Kyung-Hoon
Томас Бах: Уверен, что Олимпиада в Токио состоится летом

А Томас Бах - своеобразный заложник исторической эпохи, когда политиканы рвутся в спорт с силой во времена его предшественников неведомой. Ему труднее, чем остальным сказать нет высшей политической элите, навязывающей спорту свои решения, заставляющей олимпийское движение жить под свои фанфары и петь под заказываемую однообразную мелодию. В которой, увы, нет места тем, кого записали, как нас с белорусами, в заведомые враги. Политика не только вмешалась в спорт, что бывало и раньше. Она его победила, припечатав к ковру.

И в этой атмосфере ненависти, давления, попыток вообще отстранить одну из крупнейших спортивных держав от Олимпийских игр, Томасу Баху приходится проявлять чудеса выдержанной дипломатии и умелой, словно на фехтовальной дороже, изворотливости. Как на него давали в 2016-м, чтобы не допустить под любыми предлогами, впрочем, и предлоги были не нужны, Россию на летние Олимпийские игры. Но он нашел выход, для нас не лучший, однако не самый худший. Спустил разговоры о повальной дисквалификации "этих русских" на тормозах, "перепасовал" вопрос вниз, на решение международным спортивным федерациям, у которых свободы, маневра, а, может, и совести побольше, чем у нечистых политиканов. И хотя бы за это ему определенная благодарность.

Теперь Томас Бах вообще попал в немыслимый капкан под названием COVID-19. Впервые в мирное время Олимпиада перенесена, пока на один год, что отправило еще не в нокаут, а в состоянии грогги и МОК, и организаторов Олимпиады в Токио. Многомиллионные моковские запасы еще позволяют держать удар, но сорвутся Игры во второй раз, и олимпийская казна затрещит по швам. Интерес к спорту, который и сейчас медленно угасает под натиском интернет заменителей, может вообще исчезнуть. И потому решение Баха, а кого же еще, проводить Игры в Токио с 23 июля по 8 августа в любых условиях - со зрителями или без оных - вызывает понимание. В этом президента МОК, твердо сидящим в своем кресле с 2013 года, поддержали все участники сессии. Не взбрыкнул бы только очередной новой волной ковид.

Перед наступлением своего второго заключительного срока Бах предложил жить так, как требует олимпийский девиз "Быстрее, выше, сильнее". И даже предложил прибавить к нему слово "вместе".

Наверняка прибавят. В МОКе, в этот наисложнейшей момент в его истории, полнейшее единодушное послушание. Единогласно одобрили заключительный доклад, отдав хвалу предложенной Бахом в декабре 2014-го олимпийской программе. Ее, считающейся своеобразной стратегией спортивного движения, сочли выполненной. В программе перечислены 40 основных целей.

Фото: Yuichi Yamazaki/Getty Images
Впервые в Олимпиаде будет участвовать равное количество мужчин и женщин

Действительно некоторые прежние устаревшие подходы уступили место новым. Безумные деньги тратились городами-претендентами за право пригласить к себе Игры. Создавались посреднические компании, предлагались взятки, шла бесполезная борьба между кандидатами. Бах сумел поставить точку, создав в МОКе специальные комиссии, которые сами определяют круг из всего нескольких городов, готовых стать олимпийскими столицами. Это сразу сократило бюджет претендентов на Зимние Игры на 80 процентов.

По велению дирижерской палочки Баха на Играх, где раньше мужчин было гораздо больше, чем женщин, вскоре буде достигнуто гендерное равенство. Прекрасный пол составит 49 процентов участниц.

Олимпиады обвиняют в разухабистой раздутости. И с подачи МОК уже в 2024 году на летние Игры в Париж приедет на 1000 спортсменов и официальных лиц меньше, чем в Токио. 10500 человек и не больше. А бюджет строительства олимпийских сооружений резко сократят: ведь после большого праздника многие их них не использовались. И поэтому уже в Париже 95 процентов всех спортивных арен - временные или уже действующие.

Удастся ли Томасу Баху придать Олимпиадам современный облик? Вернется ли мир олимпизма к настоящему равенству, станет ясно уже в эти ближайшие месяцы.

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