Томас Бах переизбран на пост президента МОК

Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах переизбран на этот пост на четыре года.

Выборы главы организации прошли в ходе 137-й сессии МОК. Ранее сообщалось, что действующий глава Томас Бах стал единственным кандидатом на этот пост.

По итогам голосования свои голоса за Баха отдали 93 человека, один голос был против, сообщает ТАСС.

67-летний Бах был избран на пост президента МОК в 2013 году, ранее он входил в исполком и был вице-президентом организации.

Официальное вступление в новый президентский срок состоится в августе нынешнего года. Его полномочия истекут в 2025 году.