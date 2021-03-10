В Москве во время тренировки умер бывший хоккеист "Спартака"

На 49-м году жизни скончался экс-хоккеист московского "Спартака" Игорь Хацей. Смерть наступила во время тренировки.

Вечером девятого марта Игорь Хацей принимал участие в тренировке любительской команды в ледовом дворце в Москве на улице Талалихина. Как сообщается, в какой-то момент экс-хоккеисту стало плохо, он вернулся на скамейку запасных, где потерял сознание и умер, сообщает "Спорт-Эксперсс".

Игорь Хацей - воспитанник челябинского хоккея. Он выступал на позиции защитника за местные клубы "Мечел" и "Трактор", "Авангард", в составе которого выигрывал бронзовые медали чемпионата страны, а также за московский "Спартак".

После завершения карьеры Игорь Хацей работал детским тренером в Москве.