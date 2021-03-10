Власти Техаса отменили ношение масок

Штат Техас в США со среды 11 марта отменяет обязательное ношение масок от коронавируса. Кроме того, открываются все закрытые из-за введенных ограничений заведения, передает РИА Новости.

Ранее о подобных послаблениях режима объявили еще несколько штатов - Монтана, Айова, Северная Дакота и Миссисипи - но стоит отметить, что там плотность населения намного ниже, чем в Техасе. После Техаса отметит ношение масок и штат Вайоминг.

Опрос населения Штата Одинокой Звезды (неофициальное название Техаса) показал что больше половины граждан (54,9%) готовы и дальше носить маски ради защиты и ради спокойствия окружающих, и лишь 19,5% желают сразу же от них отказаться.