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Рубрика: В мире

Власти Техаса отменили ношение масок

Штат Техас в США со среды 11 марта отменяет обязательное ношение масок от коронавируса. Кроме того, открываются все закрытые из-за введенных ограничений заведения, передает РИА Новости.

Очередной штат США анонсировал отмену масочного режима

Ранее о подобных послаблениях режима объявили еще несколько штатов - Монтана, Айова, Северная Дакота и Миссисипи - но стоит отметить, что там плотность населения намного ниже, чем в Техасе. После Техаса отметит ношение масок и штат Вайоминг.

Опрос населения Штата Одинокой Звезды (неофициальное название Техаса) показал что больше половины граждан (54,9%) готовы и дальше носить маски ради защиты и ради спокойствия окружающих, и лишь 19,5% желают сразу же от них отказаться.

В мире США Пандемия коронавируса COVID-19

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