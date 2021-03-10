Зарубежный сервис денежных переводов ограничил работу в России

Единственный представленный в России иностранный сервис денежных переводов MoneyGram ограничил свою работу в нашей стране. Сообщение об этом размещено на сайте компании.

"С 1 марта 2021 года получение денежных переводов наличными в России будет доступно только в отделениях банков-партнеров (более чем 5000 отделений) платежной системы "Золотая Корона", - написано на главной странице сайта сервиса.

По информации РИА Новости, MoneyGram - единственный зарубежный сервис денежных переводов, внесенный в реестр ЦБ РФ. В международном колл-центре MoneyGram агентству сообщили, что отправить денежные переводы из РФ сейчас невозможно, однако все еще можно получить присланные из-за границы средства.

Американский сервис международных денежных переводов MoneyGram стал первой компанией, включенной в российский реестр операторов иностранных платежных систем. Такие компании обязали иметь представительство или филиал в нашей стране, а ЦБ получил право запрашивать и получать от представителя оператора иностранной платежной системы документы и другие необходимые данные.