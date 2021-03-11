NI назвал истребитель Су-27 худшим кошмаром НАТО

В США по достоинству оценили российский многоцелевой сверхзвуковой тяжелый истребитель четвертого поколения Су-27.

The National Interest даже охарактеризовал его как "худший кошмар НАТО". В публикации, в частности, отмечается, что в течение 2020 года истребители Су-27 использовались для перехвата и сопровождения иностранных разведывательных и патрульных самолетов, приближавшихся к российскому воздушному пространству.

"Двухмоторный сверхманевренный истребитель, разработанный в годы холодной войны, стал ответом Советского Союза на истребители четвертого поколения США. Его основная роль заключалась в том, чтобы служить сдерживающим фактором для американских стратегических бомбардировщиков, включая B-52 и B-1. Он использовался и в качестве эскорта для советских бомбардировщики, в том числе Ту-95, Ту-22М и Ту-160. Также Су-27 мог автономно действовать в бою над территорией противника и обеспечивать подавление вражеских аэродромов" - говорится в публикации.

При этом отмечается, что Су-27 имеет два турбореактивных двигателя с форсажными камерами.

Этот самолет будто создан для гонок, пишет The National Interest. Су-27 способен разгоняться до 2500 километров в час на высоте 11000 метров и подниматься до 18 500 метров. А его дальность полета составляет до 3700 километров.

Истребитель вооружен 30-мм автоматической пушкой и ракетами различных видов. Также он может нести авиабомбы. Как отмечается в публикации, Су-27 послужил основой для разработки Су-30, Су-33, Су-34 и Су-35.